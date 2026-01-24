Catanzaro-Sampdoria, i convocati di Gregucci: Depaoli c'è. Ma si ferma Barak

Vigilia di gara per la Sampdoria, che domani affronterà il Catanzaro in occasione della sfida che in terra calabrese prenderà il via alle ore 17:15: match valevole per la 21ª giornata di campionato, che verrà conclusa proprio al 'Ceravolo'.

Nel corso della consueta conferenza stampa pre gara, mister Angelo Gregucci si è così espresso sulla rosa a sua disposizione: "Cherubini sta bene, ha avuto un piccolo problemino ma sta facendo bene, mentre Barak si è fermato oggi e non ha partecipato alla rifinitura: ha un problema alla caviglia. Per andare nel dettaglio bisogna chiedere di più ai medici. E nelle valutazioni c'è anche Depaoli, che oggi c'era, partirà per la trasferta di Catanzaro. Riccio? Siccome è ancora un giocatore della Samp, anche lui è nelle turnazioni. Altare sta tornando in gruppo. Ha avuto un infortunio molto serio, piano piano si sta calando nella dimensione. Vedremo in corso d'opera".

Ovviamente assente anche Esposito, che ha svolto terapie a seguito dell'infortunio rimediato nei giorni scorsi, e con lui anche Viti, Benedetti, Depaoli e Malanca.

Di seguito, l'elenco completo dei convocati:

PORTIERI: Ghidotti, Martinelli, Ravaglia;

DIFENSORI: Abildgaard, Depaoli, Ferrari, Giordano, Hadzikadunic, Palma, Riccio, Viti, Vulikic;

CENTROCAMPISTI: Begic, Bellemo, Casalino, Cherubini, Conti, Girelli, Henderson, Ricci;

ATTACCANTI: Brunori, Coda, Pafundi.