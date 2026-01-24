Serie B, Frosinone-Reggiana 1-0: Kvernadze uomo del match, Portanova assente

Risultato finale: Frosinone-Reggiana 1-0

FROSINONE

Palmisani 6 - Pomeriggio vissuto quasi da spettatore non pagante per il portiere dei ciociari, ben protetto dalla sua linea difensiva. Davvero poche circostanze in cui viene impegnato, tutte o quasi concentrate negli ultimi minuti.

A.Oyono 6 - Al di là di qualche duello difensivo con Girma, il copione della gara gli consente di pensare più alla spinta e lo fa con il giusto piglio. Si fa preferire nella prima parte del match.

Monterisi 6 - Oltre a spadroneggiare nella sua area, talvolta si fa vedere in quella avversaria e risulta utile in fase di rifinitura e pericoloso sui calci piazzati. Un paio di disattenzioni nella ripresa, ma prova nel complesso positiva.

Cittadini 6,5 - Forma con Monterisi una coppia molto solida, che limita senza troppi patemi il trio offensivo schierato da Dionigi. Migliora di incisività con il trascorrere della contesa.

Bracaglia 6 - Come il dirimpettaio Oyono, viene coinvolto più nello sviluppo della manovra che nella fase di non possesso. Esibizione sufficiente. Dall'81' Calvani sv.

Gelli 6,5 - Conferisce qualità all'azione dei padroni di casa, servendo in area palloni spesso invitanti per le punte. Dal 76' Marchizza 6 - Entra per dare maggior freschezza alla formazione ciociara, chiamata ad un finale più di difesa che di presenza in zona gol.

Cichella 6,5 - In mezzo al campo è un vero mastino, mettendosi in mostra per i numerosi palloni recuperati con cui ferma sul nascere le ripartenze avversarie.

Koutsoupias 6 - Del trio in mediana è l'elemento più opaco in avvio, non spiccando in nessuna delle due fasi. Molto meglio, invece, nella seconda frazione di gioco quando sfiora anche il gol.

Ghedjemis 6,5 - Pericolo costante sul fronte destro dell'attacco, inizialmente a livello di conclusioni e poi maggiormente per i palloni che mette in mezzo.

Zilli 5,5 - Ha un gran da fare contro la difesa ospite, riuscendo solo a lavorare qualche buon pallone per i compagni. Meno efficace, invece, nelle conclusioni verso la porta. Dal 70' Raimondo 6 - Pochi palloni a disposizione: uno di questi per poco non lo trasforma nel 2-0.

Kvernadze 7 - Un vero e prorpio incubo per gli avversari. Certamente il migliore dei suoi, assaltando con costanza l'area granata. Dopo una traversa colpita sul finire del primo tempo, si riscatta nel secondo siglando la rete da 3 punti. Dall'81' Vergani sv.

Massimiliano Alvini 7 - Prova da grande squadra da parte del suo Frosinone, che si merita la vittoria avendo creato più dell'avversario e saputo anche concretizzare. Oltretutto il gol partita è arrivato nel miglior momento della Reggiana.

REGGIANA

Seculin 6 - Qualche buona parata nel corso dei 90 minuti, ma anche una discreta dosa di buona sorte quando una staffilata di Kvernadze si stampa sulla traversa. Chiaramente uno dei pochi che merita la sufficienza.

Papetti 5,5 - Da centrale di destra soffre le iniziative di Kvernadze, che non cala mai di pericolosità nell'arco di tutta la sfida.

Rozzio 6 - Il capitano della Reggiana è un vero e proprio totem a centro area. Vince quasi tutti i duelli con Zilli e con chi si presenta dalle sue parti.

Libutti 5,5 - Più di un patema nel momento in cui viene azionato Ghedjemis nella sua zona di competenza. Leggermente meglio dopo l'intervallo.

Rover 6,5 - Gara dai due volti per l'esterno destro che, all'inizio del secondo tempo e dopo un primo decisamente in ombra, è l'elemento che maggiormente suona la carica per provare ad arrivare all'1-1.

Reinhart 6 - Non si risparmia nella battaglia in atto nella zona nevralgica del campo, dovendo però fare i conti con un'ammonizione fin dal primo tempo.

Charlys 5,5 - Cerca di aiutare la retroguardia nel limitare le folate del Frosinone, ma senza i risultati sperati. Dal 75' Belardinelli 5,5 - Con il suo ingresso in campo, la mediana della Reggiana non cambia in modo deciso.

Bozzolan 5,5 - Chiamato ad una prova quasi solo di contenimento, fatica e non poco contro Oyono e Ghedjemis. Difficile ricordare sue discese sulla sinistra. Dal 65' Tripaldelli 5,5 - Non porta chissà quale miglioria sugli esterni con la sua entrata.

Portanova 5 - Prima parte di gara da dimenticare per il figlio dell'ex difensore del Bologna. Non si vede tra le linee, così come quando il gioco ristagna a centrocampo. Non migliora dopo l'intervallo. Dall'80' Bozhanaj sv.

Girma 5,5 - Del trio offensivo degli emiliani è il meno in ombra, provando ad accendersi un paio di circostanze e tendando anche una volta il tiro verso la porta. Il livello della sua prova cala però con il passare dei minuti. Dal 75' Lambourde 5,5 - Dionigi lo manda in campo per sperare in un lampo finale, ma non ha i risultati sperati.

Gondo 5 - Servito poco e male dai compagni, vive un pomeriggio da attore non protagonista. Ha una chance ad inizio ripresa, ma la spreca malamente. Dall'80' Novakovich sv.

Davide Dionigi 5 - Non è facile per nessuno giocare a Frosinone e farlo con coraggio, ma la mancanza di punti da troppe gare avrebbe forse dovuto portare ad un match con maggiore intraprendenza. Serve un cambio di rotta.