Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie B, Frosinone-Reggiana 1-0: Kvernadze uomo del match, Portanova assente

Serie B, Frosinone-Reggiana 1-0: Kvernadze uomo del match, Portanova assenteTUTTO mercato WEB
© foto di Stefano Martini TuttoFrosinone
Oggi alle 17:09Serie B
Paolo Lora Lamia

Risultato finale: Frosinone-Reggiana 1-0

FROSINONE
Palmisani 6 - Pomeriggio vissuto quasi da spettatore non pagante per il portiere dei ciociari, ben protetto dalla sua linea difensiva. Davvero poche circostanze in cui viene impegnato, tutte o quasi concentrate negli ultimi minuti.

A.Oyono 6 - Al di là di qualche duello difensivo con Girma, il copione della gara gli consente di pensare più alla spinta e lo fa con il giusto piglio. Si fa preferire nella prima parte del match.

Monterisi 6 - Oltre a spadroneggiare nella sua area, talvolta si fa vedere in quella avversaria e risulta utile in fase di rifinitura e pericoloso sui calci piazzati. Un paio di disattenzioni nella ripresa, ma prova nel complesso positiva.

Cittadini 6,5 - Forma con Monterisi una coppia molto solida, che limita senza troppi patemi il trio offensivo schierato da Dionigi. Migliora di incisività con il trascorrere della contesa.

Bracaglia 6 - Come il dirimpettaio Oyono, viene coinvolto più nello sviluppo della manovra che nella fase di non possesso. Esibizione sufficiente. Dall'81' Calvani sv.

Gelli 6,5 - Conferisce qualità all'azione dei padroni di casa, servendo in area palloni spesso invitanti per le punte. Dal 76' Marchizza 6 - Entra per dare maggior freschezza alla formazione ciociara, chiamata ad un finale più di difesa che di presenza in zona gol.

Cichella 6,5 - In mezzo al campo è un vero mastino, mettendosi in mostra per i numerosi palloni recuperati con cui ferma sul nascere le ripartenze avversarie.

Koutsoupias 6 - Del trio in mediana è l'elemento più opaco in avvio, non spiccando in nessuna delle due fasi. Molto meglio, invece, nella seconda frazione di gioco quando sfiora anche il gol.

Ghedjemis 6,5 - Pericolo costante sul fronte destro dell'attacco, inizialmente a livello di conclusioni e poi maggiormente per i palloni che mette in mezzo.

Zilli 5,5 - Ha un gran da fare contro la difesa ospite, riuscendo solo a lavorare qualche buon pallone per i compagni. Meno efficace, invece, nelle conclusioni verso la porta. Dal 70' Raimondo 6 - Pochi palloni a disposizione: uno di questi per poco non lo trasforma nel 2-0.

Kvernadze 7 - Un vero e prorpio incubo per gli avversari. Certamente il migliore dei suoi, assaltando con costanza l'area granata. Dopo una traversa colpita sul finire del primo tempo, si riscatta nel secondo siglando la rete da 3 punti. Dall'81' Vergani sv.

Massimiliano Alvini 7 - Prova da grande squadra da parte del suo Frosinone, che si merita la vittoria avendo creato più dell'avversario e saputo anche concretizzare. Oltretutto il gol partita è arrivato nel miglior momento della Reggiana.

REGGIANA
Seculin 6 - Qualche buona parata nel corso dei 90 minuti, ma anche una discreta dosa di buona sorte quando una staffilata di Kvernadze si stampa sulla traversa. Chiaramente uno dei pochi che merita la sufficienza.

Papetti 5,5 - Da centrale di destra soffre le iniziative di Kvernadze, che non cala mai di pericolosità nell'arco di tutta la sfida.

Rozzio 6 - Il capitano della Reggiana è un vero e proprio totem a centro area. Vince quasi tutti i duelli con Zilli e con chi si presenta dalle sue parti.

Libutti 5,5 - Più di un patema nel momento in cui viene azionato Ghedjemis nella sua zona di competenza. Leggermente meglio dopo l'intervallo.

Rover 6,5 - Gara dai due volti per l'esterno destro che, all'inizio del secondo tempo e dopo un primo decisamente in ombra, è l'elemento che maggiormente suona la carica per provare ad arrivare all'1-1.

Reinhart 6 - Non si risparmia nella battaglia in atto nella zona nevralgica del campo, dovendo però fare i conti con un'ammonizione fin dal primo tempo.

Charlys 5,5 - Cerca di aiutare la retroguardia nel limitare le folate del Frosinone, ma senza i risultati sperati. Dal 75' Belardinelli 5,5 - Con il suo ingresso in campo, la mediana della Reggiana non cambia in modo deciso.

Bozzolan 5,5 - Chiamato ad una prova quasi solo di contenimento, fatica e non poco contro Oyono e Ghedjemis. Difficile ricordare sue discese sulla sinistra. Dal 65' Tripaldelli 5,5 - Non porta chissà quale miglioria sugli esterni con la sua entrata.

Portanova 5 - Prima parte di gara da dimenticare per il figlio dell'ex difensore del Bologna. Non si vede tra le linee, così come quando il gioco ristagna a centrocampo. Non migliora dopo l'intervallo. Dall'80' Bozhanaj sv.

Girma 5,5 - Del trio offensivo degli emiliani è il meno in ombra, provando ad accendersi un paio di circostanze e tendando anche una volta il tiro verso la porta. Il livello della sua prova cala però con il passare dei minuti. Dal 75' Lambourde 5,5 - Dionigi lo manda in campo per sperare in un lampo finale, ma non ha i risultati sperati.

Gondo 5 - Servito poco e male dai compagni, vive un pomeriggio da attore non protagonista. Ha una chance ad inizio ripresa, ma la spreca malamente. Dall'80' Novakovich sv.

Davide Dionigi 5 - Non è facile per nessuno giocare a Frosinone e farlo con coraggio, ma la mancanza di punti da troppe gare avrebbe forse dovuto portare ad un match con maggiore intraprendenza. Serve un cambio di rotta.

Articoli correlati
Frosinone-Reggiana, le formazioni ufficiali: emiliani con Rozzio dal 1' per la difesa... Frosinone-Reggiana, le formazioni ufficiali: emiliani con Rozzio dal 1' per la difesa
Serie B, prosegue la 21ª giornata: in campo Bari, Palermo, Monza e Frosinone Serie B, prosegue la 21ª giornata: in campo Bari, Palermo, Monza e Frosinone
Serie B, Frosinone-Reggiana: dubbio in mediana per Alvini, Dionigi opta per il 3-5-2... Serie B, Frosinone-Reggiana: dubbio in mediana per Alvini, Dionigi opta per il 3-5-2
Altre notizie Serie B
Virtus Entella, Chiappella: "Juve Stabia squadra forte, Ottima prova dei subentrati"... Virtus Entella, Chiappella: "Juve Stabia squadra forte, Ottima prova dei subentrati"
Monza, Bianco: "Oggi una delle peggiori prestazioni, ma tre punti importanti" Monza, Bianco: "Oggi una delle peggiori prestazioni, ma tre punti importanti"
Mantova, Modesto: "Non dormirò stanotte. Dobbiamo ripartire dal primo tempo" Mantova, Modesto: "Non dormirò stanotte. Dobbiamo ripartire dal primo tempo"
Modena-Palermo, Santoro all’intervallo: “Dobbiamo continuare così” Modena-Palermo, Santoro all’intervallo: “Dobbiamo continuare così”
Frosinone, Alvini e gli obiettivi stagionali: "Oggi raggiunto il secondo, che è la... Frosinone, Alvini e gli obiettivi stagionali: "Oggi raggiunto il secondo, che è la salvezza"
Pescara, Gorgone: "Noi creiamo, ma poi segnano gli altri. 3-0 troppo pesante" Pescara, Gorgone: "Noi creiamo, ma poi segnano gli altri. 3-0 troppo pesante"
Venezia, Stroppa: "Bella prova di forza oggi. Vincere la Serie B? Ci proveremo" Venezia, Stroppa: "Bella prova di forza oggi. Vincere la Serie B? Ci proveremo"
Bari, Longo: "Se c'era una vittoria da fare l'avrei voluta fare in questo modo" Bari, Longo: "Se c'era una vittoria da fare l'avrei voluta fare in questo modo"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
Le più lette
1 Perché il Fenerbahce ha deciso di vendere En-Nesyri dopo 38 gol in un anno e mezzo
2 Juventus-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti pensa a Conceicao, scelte obbligate per Conte
3 En-Nesyri in viaggio verso la Juventus, La Stampa lo esalta: "Salto di qualità"
4 Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
5 Lotito furioso dopo la sua telefonata pubblicata sui social: "I giocatori non sono contro Sarri"
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Franchi saluta Commisso. Squadre in campo e la Fiesole scrive: "Continua a tifarci da lassù"
Immagine top news n.1 Como-Torino 6-0, le pagelle: Baturina mostruoso, Da Cunha è il rigorista. Kuhn si sblocca
Immagine top news n.2 Lotito furioso dopo la sua telefonata pubblicata sui social: "I giocatori non sono contro Sarri"
Immagine top news n.3 Juve, incontro tra En-Nesyri e il Fenerbahce per definire l'addio e il passaggio in bianconero
Immagine top news n.4 Il Nottingham Forest promuove il made in Italy: chi sono i 7 giocatori ex Serie A della rosa
Immagine top news n.5 Napoli, ecco Giovane: iniziate le visite presso la clinica milanese La Madonnina
Immagine top news n.6 Giovane è pronto per il Napoli? Il suo tecnico al Corinthians: "Sì, ma lasciate stare Ronaldo"
Immagine top news n.7 Jonathan David svela il retroscena: "Ho trattato col Napoli, ma ho scelto la Juventus"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.2 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.3 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.4 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Verona si muove in entrata, valutato Stefano Turati per la porta: la situazione
Immagine news Serie A n.2 Luis Henrique, altra bocciatura. E il Besiktas bussa all'Inter: parte se torna Perisic?
Immagine news Serie A n.3 Como, Kuhn esce allo scoperto: "Vogliamo andare in Europa, è il nostro obiettivo"
Immagine news Serie A n.4 Giovane firma con il Napoli, Baroni sul possibile esonero: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.5 Torino, Vlasic: "Una vergogna, il peggior giorno della mia carriera. Chiedo scusa ai tifosi"
Immagine news Serie A n.6 Giovane al Napoli, ci siamo: ha firmato il contratto, ci sarà contro la Juventus
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Virtus Entella, Chiappella: "Juve Stabia squadra forte, Ottima prova dei subentrati"
Immagine news Serie B n.2 Monza, Bianco: "Oggi una delle peggiori prestazioni, ma tre punti importanti"
Immagine news Serie B n.3 Mantova, Modesto: "Non dormirò stanotte. Dobbiamo ripartire dal primo tempo"
Immagine news Serie B n.4 Frosinone, Alvini e gli obiettivi stagionali: "Oggi raggiunto il secondo, che è la salvezza"
Immagine news Serie B n.5 Pescara, Gorgone: "Noi creiamo, ma poi segnano gli altri. 3-0 troppo pesante"
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Stroppa: "Bella prova di forza oggi. Vincere la Serie B? Ci proveremo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 23ª giornata: cade l'Union Brescia, sorride il Benevento. Il Latina non si ferma più
Immagine news Serie C n.2 Tra rossi e rigori, la Cavese non ci sta. Prosperi: "Veniamo sempre puniti con leggerezza..."
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 23ª giornata: dopo i primi 45', sorride il Benevento. Sotto di un gol, invece, il Brescia
Immagine news Serie C n.4 Zamuner: "Sapevo di aver costruito una squadra forte, ma il mio Vicenza ha sorpreso tutti"
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: dopo Capuano, il Giugliano riparte da Di Napoli
Immagine news Serie C n.6 Giugliano, ecco il nuovo tecnico: panchina affida a mister Di Napoli. È il quarto della stagione
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Napoli, Conte non ha mai vinto allo Stadium da avversario
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lecce-Lazio, il Via del Mare sembra stregato per Sarri
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Pisa, Chivu vuole una reazione immediata dopo la Champions
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, Sottili: "Contro l'Inter senza timori reverenziali. Serve una gara coraggiosa"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, 11ª giornata: giornata no per la Fiorentina. La Lazio vince 3-0
Immagine news Calcio femminile n.3 Si chiude l'avventura di Bertucci al Parma Women. La giocatrice fa intanto rientro alla Juve
Immagine news Calcio femminile n.4 Rusek: "Aver firmato con la Juventus Women è il sogno di infanzia che si realizza"
Immagine news Calcio femminile n.5 Altro step in avanti per Mallardi: stabilmente aggregata alla prima squadra della Juve Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, nuovo rinforzo per la porta: accordo fino al 2028 con Larissa Rusek
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?