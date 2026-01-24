Monza-Pescara 3-0, le pagelle: Hernani show, Azzi vola, Di Nardo ci prova
Risultato finale: MONZA-PESCARA 3-0
MONZA
Thiam 6 - Chiamato in causa molto più di quanto non dica il risultato. Sbaglia tantissimo con i piedi.
Carboni 6.5 - Bravo anche in fase offensiva, leader della difesa brianzola.
Ravanelli 6 - Soffre spesso Di Nardo, ma regge nell’insieme.
Lucchesi 6 - Roccioso e bravo in fase di impostazione.
Birindelli 6.5 - Corre e spinge con grande efficacia, attento anche in difesa. Dall’84’ Bakoune sv.
Obiang 6.5 - Mette al servizio della squadra la sua grande esperienza. Tanta densità in mezzo al campo per lui. Dal 63’ Colombo 6.5 - Entra con grande foga e serve l’assist per il 3-0 di Azzi.
Hernani 7.5 - Sembrava impossibile fare meglio dell’esordio ma lui smentisce tutti e mette una doppietta decisiva ai fini del risultato. Impatto devastante con la B per lui. Dal 68’ Caso 6 - Esordio positivo per lui.
Azzi 7 - Grande partita la sua, impreziosita da un gol da attaccante vero, per il 3-0 finale.
Pessina 6.5 - Metronomo del centrocampo, grande intensità di corsa e ottime letture difensive per lui.
Keita Balde 5.5 - Ha una buona occasione in apertura, ma la sua partita non decolla. Troppo nervoso nei duelli con Gravillon. Dal 46’ Colpani 5.5 - Non riesce ad incidere, poco coinvolto nel gioco.
Alvarez 6 - Non incide come dovrebbe ma la sua partita va in crescendo dopo un inizio incerto. Dal 68’ Maric 5.5 - Lotta e protegge palloni, addormenta la partita quando serve.
Paolo Bianco 6.5 - Il suo Monza non ruba l’occhio ma segna quando deve e gestisce. Tre punti fondamentali per tenere il passo delle prime due.
PESCARA
Desplanches 6 - Non può nulla sui gol, salva i suoi in un altro paio di occasioni.
Gravillon 6 - Il più positivo della difesa, anche spesso coinvolto in attacco.
Brosco 5 - Sbaglia tantissimo coi piedi, tanta imprecisione da parte sua.
Letizia 5.5 - Dà poco in questo ruolo da braccetto, soffre le incursioni dell’attacco monzese. Dall’82’ Capellini sv.
Faraoni 5.5 - Bene in fase offensiva, molto meno in copertura. Dall’84 Merola sv.
Dagasso 6 - Sempre dentro al gioco, intelligenza tattica importante la sua.
Valzania 5 - Ci prova come può ma Obiang, Hernani e Pessina lo annullano spesso e volentieri.
Caligara 5.5 - Il suo primo tempo è positivo come per tutta la squadra, scende di colpi nella ripresa. Dal 63’ Tonin 5.5 - Ci mette tanta voglia, ma non basta.
Oliveri 5 - Davvero troppo poco nella sua partita, poche idee e aiuto in zona offensiva. Dal 63’ Sgarbi 5 - Ingresso impalpabile il suo.
Olzer 5.5 - Interpreta bene la partita, specie nel primo tempo quando sfugge spesso alla pressione del centrocampo avversario. Poi cala nella ripresa.
Di Nardo 6 - Ha tantissime occasioni, in quella più importante centra la traversa. La sua è nonostante tutto un’ottima prova.
Giorgio Gorgone 5.5 - Il suo Pescara gioca bene, a tratti domina, ma non segna e subisce nonostante i 18 tiri in porta.