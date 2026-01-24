Serie B, 21ª giornata: Frosinone sempre primo, ma il Venezia tiene il passo. Bene il Bari

Con la serata di ieri, si è aperta la 21ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi come di consueto nella giornata di domani; a ogni modo, il sabato cadetto ha già preso il via, e in archivio sono andati i primi tempi dei match delle ore 15:00.

Gare, quelle archiviate, che hanno visto il Venezia battere il Mantova e continuare a tallonare il Frosinone, che batte la Reggiana e conserva la vetta, ma bene ha fatto anche il Monza, che ha annichilito un Pescara che sembra ormai condannato alla retrocessione: ancora una sconfitta per gli uomini di Gorgone. Nella zona bassa della classifica, invece, in attesa degli altri confronti, torna a sorridere il Bari, che batte il Cesena. L'ultimo match concluso, è quello del 'Menti', dove la Juve Stabia batte l'Entella.

Di seguito, il punto sul turno:

SERIE B, 21ª GIORNATA

Già giocate

Cesena – Bari 1-2

51' Rao (B), 60' Ciervo (C), 76' Moncini (B)

Frosinone – Reggiana 1-0

58' Kvernadze

Juve Stabia – Virtus Entella 1-0

13' Candellone

Mantova – Venezia 2-5

25' e 74' Adorante (V), 33' Yeboah (V), 40' Marras (M), 59' Doumbia (V), 81' Mensah (M), 90'+3 [aut.] Chrysopoulos (V)

Monza – Pescara 3-0

34' e 49' Hernani, 78' Azzi

Sabato 24 Gennaio 2026

Ore 17.15 Modena – Palermo

Ore 19.30 Spezia – Avellino

Domenica 25 Gennaio 2026

Ore 15.00 Südtirol – Padova

Ore 17.15 Catanzaro - Sampdoria

Questa, invece, la classifica sinora maturata:

Frosinone 45

Venezia 44

Monza 41

Palermo 37*

Cesena 34

Juve Stabia 33

Modena 32*

Catanzaro 31*

Carrarese 29*

Empoli 27*

Padova 25*

Avellino 25*

Sudtirol 22*

Reggiana 20

Virtus Entella 20

Bari 20

Mantova 19

Sampdoria 18*

Spezia 17*

Pescara 14

*una gara in meno