Serie B, 21ª giornata: Frosinone sempre primo, ma il Venezia tiene il passo. Bene il Bari
Con la serata di ieri, si è aperta la 21ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi come di consueto nella giornata di domani; a ogni modo, il sabato cadetto ha già preso il via, e in archivio sono andati i primi tempi dei match delle ore 15:00.
Gare, quelle archiviate, che hanno visto il Venezia battere il Mantova e continuare a tallonare il Frosinone, che batte la Reggiana e conserva la vetta, ma bene ha fatto anche il Monza, che ha annichilito un Pescara che sembra ormai condannato alla retrocessione: ancora una sconfitta per gli uomini di Gorgone. Nella zona bassa della classifica, invece, in attesa degli altri confronti, torna a sorridere il Bari, che batte il Cesena. L'ultimo match concluso, è quello del 'Menti', dove la Juve Stabia batte l'Entella.
Di seguito, il punto sul turno:
SERIE B, 21ª GIORNATA
Già giocate
Cesena – Bari 1-2
51' Rao (B), 60' Ciervo (C), 76' Moncini (B)
Frosinone – Reggiana 1-0
58' Kvernadze
Juve Stabia – Virtus Entella 1-0
13' Candellone
Mantova – Venezia 2-5
25' e 74' Adorante (V), 33' Yeboah (V), 40' Marras (M), 59' Doumbia (V), 81' Mensah (M), 90'+3 [aut.] Chrysopoulos (V)
Monza – Pescara 3-0
34' e 49' Hernani, 78' Azzi
Sabato 24 Gennaio 2026
Ore 17.15 Modena – Palermo
Ore 19.30 Spezia – Avellino
Domenica 25 Gennaio 2026
Ore 15.00 Südtirol – Padova
Ore 17.15 Catanzaro - Sampdoria
Questa, invece, la classifica sinora maturata:
Frosinone 45
Venezia 44
Monza 41
Palermo 37*
Cesena 34
Juve Stabia 33
Modena 32*
Catanzaro 31*
Carrarese 29*
Empoli 27*
Padova 25*
Avellino 25*
Sudtirol 22*
Reggiana 20
Virtus Entella 20
Bari 20
Mantova 19
Sampdoria 18*
Spezia 17*
Pescara 14
*una gara in meno