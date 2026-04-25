Milan, Allegri: "Jashari non è scarso, ha solo trovato difficoltà quest'anno. Serve pazienza"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Juventus, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha risposto anche a una domanda sulla possibilità che possa chiedere alla società giocatori già fatti e finiti in vista della prossima stagione, analizzando poi la prima annata di Jashari in rossonero: "Dico solo una cosa: i giocatori non sono come le macchine. Però ce ne sono alcuni di grande esperienza a cui la maglia del Milan non pesa... Io posso dire di Jashari: la società ha fatto un grande investimento, ha avuto un brutto infortunio, ha trovato meno spazio; ma questo non vuol dire sia scarso, ma solo che ha trovato delle difficoltà quest'anno. Ha 24 anni e sarà importante per il Milan del futuro. Ci vuole un po' di pazienza. Normale che se poi prendi giocatori di esperienza e che vengono da campionati grandi, arrivano pronti. L'idea giusta è fare un mix. Però tutto si può migliorare".

Quali sono le aspettative della società? Perché l'Inter vince...

"Le aspettative di tutti devono essere quelle di poter vincere. Ma anche quest'anno, quando siamo partiti, è normale che in un grande club l'ambizione è ottenere il massimo. Però alla fine vince uno solo, ci sono i cicli. L'Inter è sei anni che lavora, bisogna far loro i complimenti. Vincere non è facile, ma tutti dobbiamo avere l'ambizione di vincere. Bisogna finire la stagione tra le prime quattro".

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