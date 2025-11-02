Catanzaro-Venezia, le formazioni ufficiali: due novità per parte fra i titolari
Arrivano le formazioni ufficiali di Catanzaro-Venezia, match dell'11ª giornata del campionato di Serie B.
Aquile del Sud che rispetto al successo di Mantova cambiano a centrocampo, con Pontisso al posto di Petriccione e Di Chiara al posto di D'Alessandro. Lagunari che, invece, cambiano solo due pedine rispetto al successo contro il Sudtirol: Bohinen al posto di Doumbia e Bjarkason al posto di Pietrelli a sinistra.
Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Cassandro, Brighenti, Antonini; Favasuli, Pontisso, Rispoli, Buglio, Di Chiara; Iemmello, Cissè. Allenatore: Aquilani.
Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko; Hainaut, Busio, Bohinen, Kike Perez, Bjarkason; Yeboah, Adorante. Allenatore: Stroppa.
