Catanzaro-Venezia, le formazioni ufficiali: due novità per parte fra i titolari

© foto di Federico Serra
Luca Bargellini
Oggi alle 14:49Serie B
Luca Bargellini

Arrivano le formazioni ufficiali di Catanzaro-Venezia, match dell'11ª giornata del campionato di Serie B.

Aquile del Sud che rispetto al successo di Mantova cambiano a centrocampo, con Pontisso al posto di Petriccione e Di Chiara al posto di D'Alessandro. Lagunari che, invece, cambiano solo due pedine rispetto al successo contro il Sudtirol: Bohinen al posto di Doumbia e Bjarkason al posto di Pietrelli a sinistra.

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Cassandro, Brighenti, Antonini; Favasuli, Pontisso, Rispoli, Buglio, Di Chiara; Iemmello, Cissè. Allenatore: Aquilani.

Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko; Hainaut, Busio, Bohinen, Kike Perez, Bjarkason; Yeboah, Adorante. Allenatore: Stroppa.

