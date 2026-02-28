Cesena, Mignani: "Brutta partita, noi con troppa paura: non siamo questi"

Le parole dell'allenatore del Cesena Michele Mignani, riportate da Corriereromagna.it al termine della sfida contro l'Empoli terminata 1-1 grazie alle reti di Shpendi e Fila.

"Per il momento che stiamo attraversando il bicchiere è mezzo pieno. Non è stata una bella partita, anzi: è stata una partita figlia della paura. Noi non siamo questi, sotto l’aspetto della proposta di gioco. Oggi avevamo bisogno di tanta sostanza: abbiamo gestito male potenziali ripartenze e nel finale, abbiamo sofferto. Qualsiasi scelta, l’ho fatta in funzione della partita contro l’Empoli e non per il Monza. Berti e Mangraviti avevano lievissimi disturbi che non mi hanno condizionato nella scelta, ma cercavamo soprattutto sostanza e fisicità. Con il cuore e con i denti abbiamo fatto, quello che dovevamo fare e cioè conquistare punti. Una partita sporca, dove abbiamo preso due pali clamorosi. Più le partite sono difficili, più ce la andremo a giocare. Lavoro con il massimo della serietà".