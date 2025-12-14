Cesena, Ciofi: “La forza è nel gruppo, questa squadra non molla mai”

Dopo il successo contro il Mantova è toccato ad Andrea Ciofi, difensore e capitano del Cesena, presentarsi in conferenza stampa per analizzare i temi del match:

"L'energia, e non parlo solo di questa partita, ma di tutta la stagione, sta sempre nel gruppo. Una rimonta del genere, dopo essere andato sotto con quei due gol, potrebbe spezzarti le gambe, invece, così come è successo a Spezia, la squadra è rimasta lì, ha continuato a giocare e a creare tantissimo. Dopo il 2-0, comunque sia, abbiamo avuto tante occasioni, anche dopo l'1-0, e la squadra è rimasta lì, con coraggio, giocando spensierata e facendo di tutto per portare la partita a casa.

Tutta questa forza sta nel gruppo, in quello che si è creato ed in quello che facciamo durante la settimana. Poi i risultati penso che si vedano, perché quando un compagno cade per terra, gli si dà una mano e si alza, quando un compagno sbaglia, gli altri due corrono per recuperare di nuovo la palla e per me, per affrontare la Serie B, per fare un campionato così, c'è bisogno di questo e penso che noi lo dimostriamo ogni partita".