Cesena, Cole: "Il sogno deve essere la Serie A e non ci deve essere spazio per la paura"

Il tecnico del Cesena Ashley Cole ha espresso la propria delusione dopo lo 0-0 in casa della Carrarese. Il tecnico inglese, al termine della gara, si è mostrato tutt’altro che soddisfatto della prestazione dei suoi, soprattutto per l’atteggiamento visto in campo: “Nel primo tempo abbiamo provato ad attaccare tra le linee. Nel secondo tempo troppa paura di prendersi dei rischi e di fare qualsiasi cosa. Alla fine ho visto persone felici per questo pareggio, ma io non lo condivido e l’ho detto alla squadra. Non possiamo festeggiare - riporta CorriereRomagna.it -. Il vero limite in questo momento della stagione? La mentalità, una mentalità che voglio cambiare a tutti i costi. Io non tollero una mentalità che sia diversa da quella di provare a vincere ogni partita. Il sogno deve essere la Serie A e non ci deve essere spazio per la paura”.

Infine, uno sguardo alla prossima sfida contro il Padova.

“La chiave è cambiare mentalità. Non possiamo accontentarci di uno 0-0. Oggi non ho visto la personalità per la giocata giusta. Se in settimana dovrò cambiare 10 giocatori per la gara con il Padova e vedere una mentalità diversa, lo farò”.