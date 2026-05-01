Carrarese-Cesena 0-0, le pagelle: Hasa illumina, Siano salva i bianconeri
Risultato finale Carrarese-Cesena 0-0
CARRARESE
Bleve 6,5 - Poco impegnato nell’arco della gara, ma risponde presente quando chiamato in causa: attento su Olivieri e decisivo nel finale su Vrioni.
Calabrese 6 - Contiene Olivieri con applicazione, pur dovendo ricorrere spesso alle maniere forti.
Illanes 6,5 - Prestazione solida: controlla Cerri con autorità, annullandolo per tutta la partita.
Oliana 6 - Dalle sue parti si passa di rado, ma si fa trovare pronto quando serve.
Zanon 6 - Avvio intraprendente con buone proiezioni offensive, poi cala alla distanza. Dal 76’ Bouah SV.
Parlanti 6 - Gestisce il ritmo senza forzare, garantendo equilibrio in mezzo. Dal 46’ Zuelli 6 - Dà più profondità e dinamismo alla manovra.
Schiavi 6 - Si muove bene tra le linee, offrendo il solito contributo fatto di qualità e buoni spunti. Dal 65’ Melegoni 6 - Ingresso positivo, con freschezza e qualche spunto interessante.
Hasa 7 - Tra i più attivi: si accende nel duello con Berti e da lui nascono le iniziative più pericolose.
Belloni 6,5 - Gara di grande intensità, sempre nel vivo e costante nella proposta offensiva.
Abiuso 6 - Impiegato al centro dell’attacco, dialoga bene con i compagni ma cerca poco la via del gol. Dall’83’ Finotto SV.
Torregrossa 6 - Lavoro prezioso lontano dall’area, con grande spirito di sacrificio. Dal 46’ Rubino 6 - Entra subito in partita con una conclusione importante respinta da Siano, dando vivacità all’attacco.
Antonio Calabro 6,5 - La sua squadra conduce il gioco per lunghi tratti, concedendo pochissimo al Cesena. Difesa attenta, ma manca concretezza negli ultimi metri.
CESENA
Siano 6,5 - Decisivo nel mantenere la porta inviolata: ottimi interventi, in particolare su Schiavi e sulla grande occasione di Rubino.
Ciofi 6 - Attento e puntuale nelle chiusure, presidia bene la zona di competenza.
Zaro 6,5 - Guida il reparto con ordine e qualità, risultando tra i più affidabili.
Mangraviti 6 - Senza particolari squilli, svolge il compito con diligenza. Dall’85’ Piacentini SV.
Ciervo 5,5 - Qualche difficoltà di troppo, dà spesso la sensazione di essere fuori tempo negli interventi. Dal 58’ Castrovilli 6 - Più reattivo negli anticipi, offre nuove soluzioni alla manovra.
Berti 5,5 - Si fa notare solo per il gol annullato per fuorigioco. Per il resto incide poco e commette una quantità eccessiva di errori.
Bisoli 6 - Combatte in mezzo al campo, ma fatica a costruire con lucidità. Meglio in fase di contenimento.
Olivieri 6 - Sempre coinvolto nel gioco, suo il primo tentativo verso la porta.
Frabotta 6 - Partenza prudente, spinge poco ma quando lo fa crea qualche grattacapo. Dal 58’ Corazza 6 - Più intraprendente, aiuta la squadra a guadagnare campo e dà supporto anche dietro.
Shpendi 5 - Non riesce mai a entrare in partita, vagando senza trovare posizione né spunti utili. Dal 78’ Castagnetti SV.
Cerri 5,5 - Soffre il duello con Illanes e resta ai margini del gioco. Non crea pericoli e rischia anche il giallo per proteste. Dall’85’ Vrioni SV.
Ashley Cole 5,5 - Un punto che serve a poco, soprattutto per quanto visto in avanti: poche idee e attacco mai realmente pericoloso. Serve una svolta sul piano offensivo.
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