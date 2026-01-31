Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Il Pescara saluta Corazza, che fa rientro al Bologna. Prestito risolto anticipatamente

Il Pescara saluta Corazza, che fa rientro al Bologna. Prestito risolto anticipatamenteTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Claudia Marrone
Oggi alle 12:39Serie B
Claudia Marrone

Con anticipo rispetto al previsto, si è conclusa l'avventura di Tommaso Corazza al Pescara, con il calciatore che fa quindi intanto rientro al Bologna; il prestito del giocatore è stato infatti risolto anticipatamente.
Questa, la nota del club abruzzese:

"Il Pescara Calcio comunica di aver risolto anticipatamente il prestito del calciatore Tommaso Corazza, che rientra al Bologna FC 1909.
La società ringrazia Tommaso per l’impegno, la professionalità e la serietà dimostrati durante il periodo trascorso in biancazzurro, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera sportiva e personale.
In bocca al lupo, Tommaso".

Articoli correlati
Cesena, ecco l'erede di Adamo: in arrivo Corazza dal Bologna. Era al Pescara Cesena, ecco l'erede di Adamo: in arrivo Corazza dal Bologna. Era al Pescara
Pescara, Corazza: "Con il Bari non è l'ultima spiaggia ma dobbiamo fare punti per... Pescara, Corazza: "Con il Bari non è l'ultima spiaggia ma dobbiamo fare punti per forza"
Pescara, Corazza: "Con l'Empoli la partita perfetta. Il mio idolo? Gaston Ramirez"... Pescara, Corazza: "Con l'Empoli la partita perfetta. Il mio idolo? Gaston Ramirez"
Altre notizie Serie B
Juve Stabia, in prestito dal Trento ecco Kassama: è lui il rinforzo per la difesa... UfficialeJuve Stabia, in prestito dal Trento ecco Kassama: è lui il rinforzo per la difesa campana
Il Pescara saluta Corazza, che fa rientro al Bologna. Prestito risolto anticipatamente... UfficialeIl Pescara saluta Corazza, che fa rientro al Bologna. Prestito risolto anticipatamente
Pescara, domani l'ufficialità dell'arrivo di Acampora. Contratto fino a giugno con... TMWPescara, domani l'ufficialità dell'arrivo di Acampora. Contratto fino a giugno con opzione
Quando segna Artistico lo Spezia vince: 12 punti grazie al gol del centravanti degli... Quando segna Artistico lo Spezia vince: 12 punti grazie al gol del centravanti degli Aquilotti
Arrivano i derby: Sampdoria e Entella come all'andata, doppia sfida ligure per lo... Arrivano i derby: Sampdoria e Entella come all'andata, doppia sfida ligure per lo Spezia
Pucino: "Il Bari ha dimostrato di essere vivo. Mister Longo ci può dare una grossa... Pucino: "Il Bari ha dimostrato di essere vivo. Mister Longo ci può dare una grossa mano"
Lazio, Alessandro Milani verso l'interruzione del prestito all'Avellino. Lo aspetta... TMWLazio, Alessandro Milani verso l'interruzione del prestito all'Avellino. Lo aspetta il Pescara
Sampdoria, cancellare la maledizione dei derby: solo un punto finora contro le altre... Sampdoria, cancellare la maledizione dei derby: solo un punto finora contro le altre liguri
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
Le più lette
1 Bologna, Immobile saluta e firma col Paris FC fino al 2027. Domenica le visite mediche
2 Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Pulisic, anche se scalpita Fullkrug
3 Calciomercato Juventus, contatti esplorativi con lo Stoccarda per Demirovic
4 Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
5 Il bomber manda nuovi segnali alla Juve, Tuttosport in apertura: "Kolo: fino alla fine"
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Chi è e quanto ha segnato Mateta, il bomber sbocciato tardi che sembra a un passo dal Milan
Immagine top news n.1 Crystal Palace, c'è già il sostituto di Mateta. Dall'Aston Villa arriva Guessand in prestito
Immagine top news n.2 Immobile e la quarta avventura all'estero. La migliore finora è stata quella turca...
Immagine top news n.3 Mateta-Milan, operazione da 35 milioni. Contratto fino al 2030: si lavora per chiudere
Immagine top news n.4 Weekend lunghissimo per il mercato del Milan: assalto a Mateta, poi un nuovo difensore
Immagine top news n.5 Champions League, sorteggiate le 3 avversarie delle italiane: date e orari del playoff
Immagine top news n.6 Frattesi può lasciare l'Inter in extremis: Nottingham Forest in pressing. Tutti i dettagli
Immagine top news n.7 Un Olimpico semi-vuoto, 5 gol in 100 minuti e lo sfogo di Sarri: cosa ci lascia Lazio-Genoa 3-2
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.2 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.3 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
Immagine news podcast n.4 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Mario Petrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”
Immagine news Altre Notizie n.2 Sorteggi Champions League per le italiane, il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, mercato strano. C'è poco 'amore' tra Comolli e Spalletti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, Spalletti: "Mi piace questo periodo che stiamo per affrontare"
Immagine news Serie A n.2 Polverosi sui playoff: "Voliamo bassi e giochiamoli come finali. Due aspetti da tener di conto"
Immagine news Serie A n.3 Parma, a breve Carlos Cuesta presenterà la sfida contro la Juve
Immagine news Serie A n.4 Lecce, Di Francesco in sala stampa presenta la trasferta contro il Torino
Immagine news Serie A n.5 Anche Parma e Torino monitorano il giovane esterno Zakaria Ariss del Bastia
Immagine news Serie A n.6 Sassuolo, una vittoria per fare il salto: la parte sinistra della classifica dista solo tre punti
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, in prestito dal Trento ecco Kassama: è lui il rinforzo per la difesa campana
Immagine news Serie B n.2 Il Pescara saluta Corazza, che fa rientro al Bologna. Prestito risolto anticipatamente
Immagine news Serie B n.3 Pescara, domani l'ufficialità dell'arrivo di Acampora. Contratto fino a giugno con opzione
Immagine news Serie B n.4 Quando segna Artistico lo Spezia vince: 12 punti grazie al gol del centravanti degli Aquilotti
Immagine news Serie B n.5 Arrivano i derby: Sampdoria e Entella come all'andata, doppia sfida ligure per lo Spezia
Immagine news Serie B n.6 Pucino: "Il Bari ha dimostrato di essere vivo. Mister Longo ci può dare una grossa mano"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pineto, Thiago Menna ai saluti: il difensore passa in prestito al Giulianova
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, nel mirino Mallamo: si tratta col SudTirol per la formula. Può partire Maistrello
Immagine news Serie C n.3 Il Perugia si prepara al Verre-tris? Primi contatti tra il club e il centrocampista svincolato
Immagine news Serie C n.4 Cittadella, per il centrocampo arriva Ghezzi dal Renate. De Zen passa in nerazzurro
Immagine news Serie C n.5 Di Carlo: "Un nuovo Gubbio, una nuova versione. Entusiasmo ritrovato, tutti compatti"
Immagine news Serie C n.6 Campobasso, Zauri mette in guardia i suoi per il Pontedera: "Guai a non farci trovare pronti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Fiorentina, azzurri favoriti al Maradona
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Genoa, i biancocelesti non vincono all'Olimpico da novembre
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Panathinaikos Roma
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Gama: "L'Italia deve avere come obiettivo vincere trofei. Ora allarghiamo la base"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma-Inter e Fiorentina-Juventus, queste le semifinali di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, la Juve batte 2-1 il Napoli e vola in semifinale
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia Women, Bredgaard nel recupero manda la Fiorentina in semifinale. Milan eliminato
Immagine news Calcio femminile n.5 La Fiorentina Femminile omaggia Commisso: maglia e mazzo di fiori consegnati ai parenti
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: Stokic parte dal 1°. Severini torna titolare
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping