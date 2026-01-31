Ufficiale
Il Pescara saluta Corazza, che fa rientro al Bologna. Prestito risolto anticipatamente
Con anticipo rispetto al previsto, si è conclusa l'avventura di Tommaso Corazza al Pescara, con il calciatore che fa quindi intanto rientro al Bologna; il prestito del giocatore è stato infatti risolto anticipatamente.
Questa, la nota del club abruzzese:
"Il Pescara Calcio comunica di aver risolto anticipatamente il prestito del calciatore Tommaso Corazza, che rientra al Bologna FC 1909.
La società ringrazia Tommaso per l’impegno, la professionalità e la serietà dimostrati durante il periodo trascorso in biancazzurro, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera sportiva e personale.
In bocca al lupo, Tommaso".
