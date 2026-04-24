"Guarisci presto Joanthan Klinsmann!". Lo striscione dello Stoccarda per il portiere del Cesena
Bellissimo il gesto di vicinanza che ieri la tifoseria dello Stoccarda ha voluto mostrare, a margine del match di DFB Pokal contro il Friburgo (vinto 2-1 ai tempi supplementari), nei confronti di Jonathan Klinsmann, portiere del Cesena infortunatosi gravemente nei giorni scorsi.
La tifoseria tedesca e quella romagnola sono protagoniste di un gemellaggio storico e così nella curva della MHPArena ieri sera è comparso lo striscione con scritto: "Gute Besserung Jonathan Klinsmann!". La cui traduzione è "Guarisci presto Joanthan Klinsmann!".
In più ad unire lo Stoccarda alla famiglia Klinsmann ci sono anche i trascorsi del padre dell'attuale portiere del Cavalluccio, Jurgen, che fra il 1984 e il 1989 mise a referto 79 gol in 156 presenze. Conquistandosi proprio l'Italia e in particolare la chiamata dell'Inter di Giovanni Trapattoni.