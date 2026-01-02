Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Tommaso Maschio
Oggi alle 20:34Calcio estero
Tommaso Maschio

"È vero che ho avuto qualche infortunio in questi ultimi anni, ma ora sono tutti alle spalle e sono completamente guarito. Sono in ottima forma fisica e sono rilassato”. Il neo attaccante del Las Palmas Estanis Pedrola parla così nella conferenza stampa di presentazione dopo l’addio alla Sampdoria certificato nella giornata odierna.

"Sono molto felice che Luis García conti su di me, dal momento in cui si è presentata la possibilità di venire qui ho parlato con lui e mi ha infuso molta fiducia. Lo conosco dai tempi del Barcellona e per questo ero molto convinto di venire al Las Palmas. - prosegue Pedrola – Ha uno stile di gioco molto accattivante che sto iniziando a sperimentare e non vedo l’ora di integrarmi al meglio. Sono disponibile e mi sono già allenato con la squadra”.

Spazio poi agli obiettivi: “La squadra è in alto in classifica e il traguardo da raggiungere è molto chiaro, sono qui per contribuire e dare ulteriore slancio positivo alla squadra. Sono molto motivato, soprattutto dal progetto,e voglio aiutare la squadra a conquistare la promozione, farò qualsiasi cosa mi verrà chiesto. - conclude Pedrola - Sono molto felice di potermi unire a tutti, soprattutto a Viera e Jesé, che vedevo giocare quando ero più piccolo. È un piacere stare con loro e con tutta la squadra”.

L'ex Samp Pedrola si presenta al Las Palmas: "Gli infortuni sono alle spalle"
