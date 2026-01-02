Ufficiale
Sampdoria, Pedrola al Las Palmas in prestito con diritto di riscatto: il comunicato
TUTTO mercato WEB
Finisce qui la stagione di Estanis Pedrola alla Sampdoria. L'attaccante spagnolo ha fatto ritorno in patria dove ha firmato un contratto con il Las Palmas per i prossimi sei mesi. Il giocatore approderà con la formula del prestito con diritto di riscatto. Questo il comunicato diramato nella giornata odierna dal club blucerchiato:
"L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con opzione all’U.D. Las Palmas i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Estanislau Pedrola".
Altre notizie Serie B
Editoriale di Marco Conterio Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Le più lette
1 Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro