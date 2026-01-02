Ufficiale Sampdoria, Pedrola al Las Palmas in prestito con diritto di riscatto: il comunicato

Finisce qui la stagione di Estanis Pedrola alla Sampdoria. L'attaccante spagnolo ha fatto ritorno in patria dove ha firmato un contratto con il Las Palmas per i prossimi sei mesi. Il giocatore approderà con la formula del prestito con diritto di riscatto. Questo il comunicato diramato nella giornata odierna dal club blucerchiato:

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con opzione all’U.D. Las Palmas i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Estanislau Pedrola".