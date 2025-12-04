Pescara, le strategie per gennaio: Corona primo obiettivo, Cauz e Barba per la difesa

Il Pescara prepara la rivoluzione invernale per provare a risalire dall’ultimo posto in classifica. Le idee sono chiare: due innesti immediati a inizio gennaio, poi il resto con più calma, gestendo con attenzione lista e budget, anche grazie alle uscite degli esuberi.

Il nome in cima alla lista per l’attacco, scrive Il Messaggero nella sua edizione dedicata all'Abruzzo, è quello di Giacomo Corona, classe 2004 del Palermo che, dopo un’estate di assalti respinti da parte di Filippo Inzaghi, adesso è considerato cedibile in prestito. Con soli 86 minuti giocati in stagione, il giovane centravanti cerca spazio e vede con favore l’approdo in Abruzzo. Il Pescara ha già manifestato un forte interesse e anche l’agenzia che cura i suoi interessi ha dato l’ok: Corona può diventare il primo rinforzo biancazzurro.

Il secondo intervento sarà in difesa, dove serviranno almeno due profili. Cristian Cauz, mancino del Modena in scadenza a giugno e finora poco utilizzato, è il nome più caldo. L’operazione è possibile, anche se il Modena dovrà prima trovare un sostituto. Riaperta anche la pista Federico Barba, molto legato al ds Pasquale Foggia: dopo l’avventura in Indonesia, il difensore sta valutando il rientro in Italia, con Delfino e Avellino alla finestra.

Tra le opportunità c’è anche Tomas Lepri, 2003 svincolato dal Rimini: profilo interessante, non occupa un posto in lista e può firmare subito. Sul fronte terzini torna di moda Bruno Martella della Ternana, già vicino in estate.