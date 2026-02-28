TMW Sampdoria, Gregucci: "La B chiede compattezza. Contestazione? Rispetto le opinioni"

Il tecnico della Sampdoria Angelo Gregucci ha parlato in conferenza stampa dallo stadio "Ferraris" di Marassi dopo la partita contro il Bari:

Sembra essere tornata la vecchia Samp.

"E' cominciata bene. Poi l'episodio del primo tiro in porta abbiamo preso gol. Abbiamo provato ad avere il dominio del gioco ma ci siamo infranti negli ultimi 20 metri. Abbiamo provato a tirare in porta ma siamo stati poco pericolosi".

Come se li spiega però?

"I nostri risultati li abbiamo fatti con molto ardore. Quando la partita si sporca per un episodio e la squadra si abbassa, abbiamo sbagliato la scelta negli ultimi metri e abbiamo calciato in porta con poca pericolosità. Dovremo cercare di tornare ad essere compatti. La squadra ha avuto possesso palla, anche se possiamo definirlo un po' sterile".

TMW - Il pubblico ha fischiato e i tifosi specie della tribuna hanno contestato pesantemente.

"Ho sempre detto che rispetto le opinioni di tutti, come ho detto ieri".

L'impressione è che quando c'è un avversario che ti mette pressione, la Samp va in palla.

"Quando fai 20 minuti e hai delle possibilità per far gol devi cercare di segnare. Poi c'è anche la sorte, palo fuori per noi e palo gol per loro".

Molta confusione sulle due panchine. Questa "ansia" sembra sia trasmessa anche in campo.

"Mi sembravano ordinati. Se il lecito è quello, penso che non abbiamo fatto confusione. Almeno io non l'ho vista. Cercavamo di essere più composti possibile. Anche perché prima della gara si è un confronto con l'arbitro e lui è stato chiaro".

Poche pericolosità sui piazzati.

"Tutto è alienabile. Mi viene da dire che noi abbiamo dei piedi educati che non si sono visti stasera. Possiamo far meglio".

La Samp né oggi né a Mantova ha mostrato l'ardore. Poi è uscito Henderson, che l'ardore lo mette sempre, ed è calato il sipario.

"Questa squadra ha dimostrato che, sotto sollecitazione, di giocare le partite che il minimo sindacale della B richiede. A volte si va in porta con una determinazione diversa. La differenza nel gioco del calcio la fa chi la butta dentro. Pur avendo iniziato bene, pur arrivando bene al cross non siamo stati in grado di sostenere Brunori. Se analizzi la partita tecnicamente, il Bari ha vinto con un episodio che ha difeso con i denti".

Nei primi 20 minuti la Samp si è troppo specchiata.

"Il lavoro sarà lì. Esser meno belli e più pratici. Avevamo la possibilità di essere pericolosi".

Secondo te la squadra si è disunita?

"Lo chiede la categoria. Devi dare l'impressione di essere una squadra che impatta forte. Il B chi fa risultato mette quei requisiti sul campo".

Questo doppio passo indietro vi rimette in bagarre.

"Quando qualcuno tirava le penne per aria, le ali le ha sempre tarpate".

La squadra però è più forte.

"Dovremo dimostrarlo sul campo".