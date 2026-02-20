Scontro diretto? No, direttissimo. Andreoletti presenta la sfida Padova-Bari: "Papu out"

“Abbiamo uno scontro direttissimo e abbiamo voglia che arrivi la gara”. Il tecnico del Padova Matteo Andreoletti alla vigilia dello scontro diretto con il Bari di domani pone subito l’attenzione sulla posta in palio: “Preferisco sempre affrontare le squadre in trend positivo, mentre il Bari arriva da un momento negativo. Ma sappiamo le qualità tecniche che ha e non possiamo farci sorprendere dal loro atteggiamento, servirà essere molto intensi e mettere in campo tanto agonismo. - prosegue Andreoletti come riporta Padovagoal.it - La sconfitta con la Sampdoria ha lasciato l’amaro in bocca perché non sono stati superiori e quando succede così bisogna raccogliere dei punti. Abbiamo tanta voglia di giocare con l’energia giusta uno scontro direttissimo e abbiamo la capacità di interpretare bene le tante gare nella gara che ci saranno”.

Spazio poi alle possibili scelte di formazione: “Non ci sarà il Papu che speriamo di recuperare il prima possibile, già dalla prossima, e anche Ghiglione è out per un problema alla gamba. Lasagna invece sicuramente sarà convocato e non penso ci saranno problemi. - prosegue ancora il mister biancoscudato – Non stravolgerò l’ossatura della squadra, ma servirà essere flessibili nel corso della sfida. Fra i pali Sorrentino ci fornisce ampie garanzie anche se Fortin stava facendo bene. Ora deve uscire da questa situazione come uomo e calciatore indipendentemente dal fatto che ci sia bisogno di lui o meno. Caprari sta bene, tecnicamente è indiscutibile e ora, risolto il problema al ginocchio, deve solo riuscire a fare minutaggio. Tocca a me capire come e quando inserirlo”.

Andreoletti torna poi alla gara d’andata che lasciò l’amaro in bocca: “Dobbiamo recuperare i punti lasciati all’andata e dobbiamo essere ancora più avvelenati. Mi aspetto una gara testa perché è fondamentale per entrambe e un risultato positivo potrebbe dare un nuovo indirizzo al percorso delle due squadre. Le squadre di Longo poi sono sempre molto aggressive, in questo momento il Bari sta soffrendo le tensioni del momento e speriamo possa proseguire anche domani”.