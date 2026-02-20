Milan, Leao e il ruolo da centravanti: "In quella posizione puoi fare più gol"

Nel corso dell'intervista concessa alla CBS, l'attaccante del Milan Rafael Leao si è soffermato anche sul ruolo da centravanti in cui lo ha impiegato quest'anno Massimiliano Allegri: "Prima dell'inizio della stagione ero pronto a tutto. Quando Allegri mi ha detto che voleva schierarmi da centravanti gli ho risposto che ero pronto. In quel ruolo puoi fare più gol. Nel calcio i numeri sono importanti, se vuoi essere uno dei migliori devi fare gol e assist. Non è stato facile all'inizio, ma ora sono molto contento di essere qui e di essere un punto di riferimento per la squadra e per i tifosi.

Quando giochi al Milan sai che c'è grande pressione perchè i tifosi vogliono sempre il massimo. Non posso cambiare me stesso. Anche da bambino sorridevo sempre, se cambiassi questa cosa non sarei più Rafael Leao".

