Baldanzi ha già deciso. Ma recentemente il Genoa ha pagato di più solo due giocatori

Circa un mese dopo il suo trasferimento dalla Roma al Genoa, il trequartista Tommaso Baldanzi ha dichiarato di avere idee molto chiare per il suo futuro. Il fantasista classe 2003 lo scorso 23 gennaio s'è trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto, un passaggio fortemente voluto da quel Daniele De Rossi che aveva già spinto per il suo trasferimento nella Capitale quando era alla guida dei giallorossi: “Se sono qui il mister ha avuto la sua influenza. Ma nella scelta ha pesato anche l’ambiente Genoa, la piazza calda. Sono contento per l’accoglienza, spero di ricambiare la fiducia ricevuta. Non vivo questo trasferimento come un passo indietro, a Roma la concorrenza è più alta", ha detto a Il Secolo XIX Baldanzi che poi ha aggiunto. "Non sono venuto qui per fare quattro mesi e andarmene. Il mio obiettivo è fare meglio possibile con il Genoa e convincerlo a riscattarmi”.

Reduce da un problema muscolare, il centrocampista offensivo di Poggibonsi ha fatto il suo esordio con la nuova maglia solo nell'ultimo turno di campionato contro la Cremonese. Una presenza che potrebbe essere presto bissata con Baldanzi a questo punto abile e arruolabile per il lunch match di domenica contro il Torino.

Per arrivare al riscatto servirà però che l'ex Empoli nelle prossime settimane trascini il Genoa fuori dalle zone calde della classifica. A gennaio infatti è stato concordato tra le due società un diritto di riscatto decisamente importante: dieci milioni di euro. Una cifra non da Genoa se si pensa che negli ultimi due/tre anni solo due calciatori alla società rossoblù sono costati di più: Mateo Retegui e Koni De Winter. Col club ligure che in entrambi i casi ha messo a segno poco dopo una importante plusvalenza cedendoli rispettivamente all'Atalanta e al Milan.

Baldanzi, 23 anni da compiere il prossimo mese, ha tutto per arrivare a valere dieci milioni e anche di più, ma tutto passerà attraverso i prossimi tre mesi. Decisivi per il riscatto e per il futuro, anche per il ritorno più o meno prossimo in una big dopo un'avventura da comparsa con la maglia della Roma.