Provaci ancora Brondbo: dopo l'esperienza alla Roma, il norvegese riparte dal Pescara

Lunedì a Pescara arriverà il giovane portiere Magnus Brondbo, svincolatosi da quel Bodo Glimt che negli ultimi anni ha rappresentato un vero e proprio incubo per le italiane in Europa, dove però è sceso in campo solo in tre occasioni con la prima squadra. Per il classe 2005 l’Italia non è però una novità assoluta visto che quattro stagioni fa approdò alla Roma per vestire la maglia giallorossa nelle giovanili collezionando otto presenze con l’Under 17 di Marco Ciaralli. Un’esperienza formativa, ma che si concluse dopo una sola stagione con il ritorno in Norvegia nel club d’appartenenza.

Il norvegese ora avrà un’altra occasione per misurarsi con il nostro calcio in un contesto certamente più competitivo come è la Serie B e in una situazione non certamente facile visto che il Pescara è in piena lotta per non retrocedere e ha pochissimi margini d’errore da qui alla fine della stagione regolare per agganciare quantomeno un posizionamento nei play out.

Brondbo arriverà così a rinfoltire un reparto molto giovane – Desplanches, ora infortunato, è un classe 2003, Saio un 2002 e Profeta addirittura 2009 – in cui potrà giocarsi le sue chance anche da titolare con appunto l’ex prodotto del vivaio della Sampdoria nei prossimi due mesi in attesa del rientro del numero uno designato. Il norvegese si gioca però anche la conferma e un prolungamento dell’esperienza italiana visto che a fine anno, comunque vada, Desplanches è destinato a far ritorno al Palermo che ne detiene il cartellino.