Empoli ko per 3-0 con la Carrarese. Rabbia Dionisi: "Con prestazioni così, non andiamo lontano"

"Con una prestazione così non andiamo lontano, siamo tornati alla gara contro la Virtus Entella. L’allenatore sono io e quindi sono il primo responsabile": come si legge sul portale empolichannel.it, esordisce così il tecnico dell'Empoli Alessio Dionisi nel post gara di ieri sera, che ha visto i suoi crollare per 3-0 sul campo della Carrarese.

Il mister ha poi proseguito: "Abbiamo Difeso male di squadra, abbiamo commesso tanti errori commessi che di solito non facciamo, e fatico a dire cosa è cambiato da Cesena, io i ragazzi li vedo allenarsi sempre bene, anche questa settimana. Per altro l’approccio era stato buono, ma siamo mancati negli ultimi 30 metri, e se non arriviamo facciamo fatica, non abbiamo giocatori singoli che possano deciderla. Siamo stati poco coraggiosi, poco aggressivi e poco determinati, non abbiamo messo in campo i nostri valori, perché non si è trattato di un discorso fisico. La Carrarese sembrava andare molto più veloce di noi, e ora voglio essere chiaro: partite così non devono ripetersi".

La nota conclusiva va al mercato, che chiuderà i battenti lunedì 2 febbraio: "Non è un aspetto che mi riguarda, sarebbe come spostare l’interessa da una parte all’altra. Noi abbiamo la possibilità di crescere attraverso questo campionato".