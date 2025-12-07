Empoli-Palermo, i convocati di Inzaghi: out Giovane, Bardi, Avella e l'ex Gyasi

“Gyasi sarà disponibile dalla gara contro la Sampdoria, Avella e Bardi hanno l’influenza, mentre Gomes è rientrato ed è un ritorno importante. Sono contento di riaverlo perché è fondamentale. Giovane era un po’ affaticato, non ha nulla, ma non lo rischiamo”. Così nella giornata di ieri il tecnico Filippo Inzaghi aveva parlato della situazione in rosa in vista della gara contro l’Empoli.

Come si legge sul sito del club rosanero saranno dunque assenti Samuel Giovane che resta a riposo precauzionale, mentre Michele Avella e Francesco Bardi sono fermi per sindrome influenzale. Questo l’elenco completo:

Portieri: Gomis, Balaguss, Joronen

Difensori: Augello, Bani, Bereszynsky, Diakitè, Pierozzi, Peda, Ceccaroni, Veroli

Centrocampisti: Palumbo, Segre, Ranocchia, Vasic, Blin

Attaccanti: Brunori, Pohjanpalo, Le Douaron, Corona