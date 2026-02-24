Sassuolo, Pieragnolo fra calcio e università: "La cosa fondamentale è la gestione del tempo"
Ospite della scuola secondaria di Primo Grado 'Adriano Fiori' di Formigine, Edoardo Pieragnolo, difensore del Sassuolo di Fabio Grosso ha partecipato all'incontro con gli studenti nell'ambito del programma neroverde 'Generazione S'.
Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni raccolte da SassuoloNews, in merito al percorso professionale che si deve affrontare per diventare calciatori di alto livello: “Questo sport richiede sacrifici e non è sempre semplice conciliare scuola e calcio, ma con dedizione e organizzazione si può fare. Una cosa che ho imparato alla vostra età, e che mi accompagna ancora oggi all’università e nella vita, è l’importanza della gestione del tempo e dell’impegno quotidiano”.
