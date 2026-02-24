Modena, Tonoli: "Il salto dalla Serie C alla Serie B non è semplice, devo ancora migliorare"

Daniel Tonoli, difensore del Modena, è intervenuto nel corso della trasmissione Gialli di Sera sulle frequenze di TRC. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da Avantigialli.com.

"Il salto dalla Serie C alla Serie B non è semplice. Fin dai primi giorni di ritiro a Fanano i compagni mi hanno aiutato a inserirmi e a crescere. Il livello tecnico e fisico è molto diverso. Devo migliorare sia nella fase difensiva sia in quella di possesso".

Il Modena è reduce dalla vittoria contro la Juve Stabia: "Non è mai facile fare risultato su un campo caldo come quello di Castellammare di Stabia. Questi tre punti danno continuità agli ultimi risultati. Il rigore? Non ho fatto nulla di particolare, Leo ci ha messo una pezza parando il penalty".

Sul rapporto con l’allenatore: "Mi ha dato fiducia fin da subito, insieme allo staff e alla squadra. Ho sfruttato l’occasione e sono soddisfatto di quello che sto facendo. Padova? All’andata è stata una sfida tosta, dovremo dare continuità al momento positivo. C’è entusiasmo nell’ambiente e dobbiamo essere bravi a sfruttarlo".