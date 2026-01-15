Entella, Chiappella: "Sfidare la Samp al 'Ferraris'? Sarà da gestire l'aspetto emotivo in primis"

All'andata un secco 3-1 in quel di Chiavari, adesso una nuova pagina da scrivere: la 20ª giornata del campionato di Serie B si aprirà con la Virtus Entella al 'Ferraris' di Genova, dove affronterà la Sampdoria nell'anticipo del turno.

A parlare nel consueto pre gara, il tecnico dei Diavoli Neri Andrea Chiappella: "La settimana è stata positiva, quando si arriva da una vittoria si lavora meglio, ma dobbiamo essere bravi a dimenticare subito la vittoria contro il Monza: come abbiamo detto prima di quel match, non dobbiamo essere soddisfatti di quanto fatto, ma dobbiamo confermarci e farlo già da ora. Con la Samp sarà una partita diversa, ma storica e importante per la piazza, e sono aspetti sui quali abbiamo lavorato durante la settimana: è una gara che può portare tensioni, a livello emozionale, ma dovremmo essere bravi a lasciare spazio al campo e all'aspetto tecnico".

Parlando quindi più nel dettaglio del match: "Mi aspetto una Samp che partirà forte, il pubblico le darà una grossa mano. Dovremmo essere bravi a reggere questo aspetto, e soprattutto fare la nostra gara seguendo l'aspetto tattico e di campo che abbiamo preparato, senza farci condizionare dall'esterno: dobbiamo migliorare la nostra classifica".

Conclude parlando poi di calciomercato: "Stiamo gestendo il mercato in maniera ottimale, quello che tanto conta il lavoro settimanale, e chiunque entra lo fa per fare al meglio possibile. Queste settimane di lavoro dopo il rientro mi stanno davvero soddisfacendo, così come gli acquisti, funzionali a quello che è il nostro progetto e già con minutaggio sulle gambe. Questo aiuta il percorso".