Entella, Chiappella: "Monza ha vinto con merito, servirà un capolavoro per salvarci"

"Abbiamo messo la squadra migliore per provare a fare punti su un campo difficile. Per noi, giocare una sfida significa avere carattere e personalità. Ho visto un bel primo tempo, con qualche occasione in più per noi. Nella ripresa abbiamo subito la crescita totale del Monza. Abbiamo provato a cambiarla con le sostituzioni. Dopo il loro vantaggio, ci abbiamo provato ancora... Qualche punizione e palla inattiva da migliorare. Mancano ancora 11 partite.

Sappiamo che non è facile agguantare la salvezza, ma per raggiungere il nostro obiettivo serve un capolavoro. Corsa serie A? Ho fatto i complimenti a mister Bianco perchè ho visto una squadra in crescita. Vittoria meritata. Penso che il Monza stia portando a casa i giusti raccolti. Vedo con un passo diverso anche Palermo e Venezia. Frosinone invece outsider". Queste le parole del tecnico dell'Entella Andrea Chiappella, parole tratte integralmente da TuttoMonza.