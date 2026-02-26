Virtus Entella, Chiappella: "A Monza per sfatare dei tabù trasferta. C'è aria positiva"

Archiviata la sconfitta contro il Catanzaro, la Virtus Entella punta il focus sul Monza, avversario della serata di domani, quando prenderà il via la 27ª giornata del campionato di Serie B: Diavoli Neri impegnati in Brianza, nel match che alle 19:00 aprirà il turno.

Del confronto, nel consueto pre gara, ha così parlato Andrea Chiappella: "Ho visto una bellissima reazione, e questo è sempre importante quando c'è una sconfitta, si deve sì analizzare con lucidità ma anche accantonare per ripartire più forti: e questo la squadra l'ha fatto con grandissima voglia. Tutto ciò ci lascia positivi nell'affrontare questa patita, e 'positivi' penso sia una parola importante sul quale portare a livello mentale la preparazione di questa gara".

Più nel dettaglio del match: "Abbiamo tante gare ravvicinate, ma la più importante è sempre quella da giocare, quindi ragioniamo intanto per la gara di Monza, dove sappiamo che troveremo un avversario consolidato, che ha trovato nel recente cammino continuità, ha grandissimi valori e anche punti di forza, ma pure punti deboli: noi dobbiamo fare la nostra gara, consapevoli che dobbiamo fare di più, specie in trasferta dove abbiamo sempre lottato e fatto prestazioni ma non siamo mai riusciti a mettere insieme la patita giusta e gli episodi giusti: questo dicono i numeri. Ecco quindi che importanti saranno determinazione, convinzione e capacità di fare la prestazione. Poi non siamo sempre stati performanti, e questo ci ha tolto qualche punto".

Nota conclusiva alla rosa: "Ci concentreremo su quello che dicono gli allenamenti e il momento di forma e di condizione fidsica dei giocatori. Con il mercato abbiamo ampliato e completato la rosa, che vogliamo sfruttare per intero. Tiritiello tornerà a disposizione, e questo per noi è già un buon punto".