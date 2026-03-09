Sampdoria, si va verso l'esonero di Gregucci e Foti. Poi la nomina del successore
Nonostante le divisioni all’interno della società la Sampdoria si prepara a un nuovo cambio di guida tecnica. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW in casa blucerchiata si va verso l’esonero del duo Angelo Gregucci-Salvatore Foti con l’allenamento mattutino odierno che sarà probabilmente diretto da Attilio Lombardo, che dunque dovrebbe restare all’interno dello staff anche sotto un altro allenatore.
I possibili successori - La decisione sul successore non è stata ancora presa con diversi nomi che, come emerso questa mattina, sono stati accostati alla panchina ligure. Dal sogno Roberto Mancini, sponsorizzato dal presidente Matteo Manfredi, passando per quelli di Fabio Pecchia, Gabriele Cioffi e Marco Giampaolo, fino ad altri due nomi noti come quelli di Rolando Maran e Beppe Iachini.
Una scelta da prendere con lucidità, come spiegato dal CEO Fredberg, che che potrebbe non essere immediata, ma arrivare più avanti. La Sampdoria infatti, vista la classifica e le poche giornate al termine della stagione, non può sbagliare una mossa così importante. In ballo c'è una permanenza in Serie B già messa a rischio lo scorso anno, con una salvezza conquistata nei contestati play out contro la Salernitana, e anche la tenuta della società.
