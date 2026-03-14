Serie B, Monza avanti al 45': Petagna decide fin qui il match contro il Palermo
Prosegue la 30ª giornata di Serie B con le gare pomeridiane del sabato. Tra le gare del pomeriggio spicca Monza-Palermo, il cui primo tempo si è concluso poco fa. 1-0 il risultato al 45’ con i brianzoli in vantaggio grazie a una rete messa a segno al 18’ da Petagna. Gara comunque molto combattuta contro un’avversaria agguerrita come quella rosanero, in piena corsa per un posto nei playoff.
Di seguito il quadro completo del turno e la classifica del torneo:
SERIE B - 30ª GIORNATA
Già giocate
Modena-Spezia 3-0
29' e 55' De Luca, 59' Gliozzi
Bari-Reggiana 4-1
10' Artioli (B), 15' e 48' Rao (B), 57' Moncini (B), 89' Lusuardi (R)
Cesena-Frosinone 2-2
40' Corrado (F), 59' e 79' Corazza (C), 72' Ghedjemis (F)
Empoli-Mantova 2-2
22' Bragantini (M), 37' Cella (M), 50' Shpendi (E), 85' Saporiti (E)
Juve Stabia-Carrarese 1-1
33' Mosti (J), 77' [rig.] Torregrossa (C)
Padova-Catanzaro 1-3
17' Alesi (C), 51' e 90'+4 Iemmello (C), 90'+2 Di Maggio (P)
Sabato 14 marzo
Monza-Palermo 1-0 - In corso
18’ Petagna
Ore 19:30 - Sampdoria-Venezia
Domenica 15 marzo
Ore 15:00 - Virtus Entella-Avellino
Ore 17:15 - Sudtirol-Pescara