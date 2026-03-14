Serie B, Monza avanti al 45': Petagna decide fin qui il match contro il Palermo

Prosegue la 30ª giornata di Serie B con le gare pomeridiane del sabato. Tra le gare del pomeriggio spicca Monza-Palermo, il cui primo tempo si è concluso poco fa. 1-0 il risultato al 45’ con i brianzoli in vantaggio grazie a una rete messa a segno al 18’ da Petagna. Gara comunque molto combattuta contro un’avversaria agguerrita come quella rosanero, in piena corsa per un posto nei playoff.

Di seguito il quadro completo del turno e la classifica del torneo: