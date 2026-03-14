Fiorentina, la trasferta a Cremona aperta ai non residenti. Ma può essere l'ultima volta
Buone notizie per i tifosi della Fiorentina in vista della trasferta di lunedì sera a Cremona. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Questura della città lombarda ha autorizzato l’accesso al settore ospiti anche ai sostenitori viola non residenti a Firenze, una possibilità che non era stata concessa nelle recenti trasferte.
La decisione arriva dopo settimane complicate sul fronte dell’ordine pubblico, in particolare dopo gli scontri avvenuti in autostrada con alcuni ultras della Roma. Proprio per questo, nelle ultime gare lontano dal Franchi erano state adottate restrizioni più severe per la tifoseria gigliata, limitando la presenza ai soli residenti in Toscana.
Per la partita contro la Cremonese, invece, le autorità hanno scelto una linea diversa, consentendo ai non residenti di acquistare il biglietto per il settore ospiti. Una scelta che potrebbe restare isolata, visto che ogni trasferta viene valutata singolarmente dalle Questure competenti.