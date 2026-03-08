Frosinone, Alvini: "Vittoria significativa, importante e da grande squadra quale siamo. Ora guardiamo avanti"

Nel post partita di Frosinone-Sampdoria, che ha visto i ciociari vincere (3-0) e dominare per tutto l'arco della gara, mister Massimiliano Alvini è intervenuto in conferenza stampa per commentare la grande prova di carattere dei suoi ragazzi. Di seguito le dichiarazioni del tecnico gialloblu riportate dai colleghi di TuttoFrosinone.com.

Una grande risposta da chi è stato chiamato a dare una mano per far rifiatare i compagni

"Una vittoria significativa, importante e da grande squadra quale siamo. Non ho mai considerato un gruppo di soli 11 giocatori, chi non ha giocato c'è stato qualche motivo ma oggi le risposte sono state importanti. Merito ai calciatori".



Si chiude una settimana con tre partite: può fare un bilancio su quanto raccolto e prodotto dalla squadra?

"Oggi abbiamo fatto una grande partita, a Catanzaro anche abbiamo disputato una gara spettacolare. Non abbiamo parlato di niente riguardo agli episodi di mercoledì, avremmo potuto fare meglio alcune cose e ci abbiamo lavorato. Ora guardiamo avanti, sappiamo cosa fare: abbiamo in testa un'idea meravigliosa, perchè siamo squadra. Mercoledì eravamo arrabbiati, volevamo vincere."

Una parola su Fiori: ha avuto un impatto con la realtà Frosinone molto importante? E poi, come mai ha cambiato Oyono dopo 5 minuti dall'inizio del secondo tempo?

"Era ammonito, e poi Jeremy sta facendo bene. Volevo dargli spazio, sta crescendo e sono molto contento. Fiori anche sta facendo bene, ma da parte sua mi aspetto un miglioramento perchè ha enormi qualità. È stata un'intuizione di Castagnini, noi l'abbiamo subito avallata perchè conosciamo le sue qualità da diversi anni. Nel ragazzo non deve esserci l'appagamento ma l'ambizione di volersi migliorare sin da domani mattina. Ha fatto corse all'indietro importante, ci aspettiamo un miglioramento ulteriore".