Fico (Pres. Regione Campania): "Napoli, oggi c'è una grande società che porta grandi risultati"

"La vittoria della Supercoppa? Contentissimo di questo successo: grandi partite sia con il Milan che con il Bologna, li abbiamo devastati in finale". Così il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ai microfoni di Radio CRC nel giorno della vigilia di Natale: "Neres è stato straripante, ma è tutta la mentalità della squadra che sta facendo la differenza. Conte è un grande allenatore. La simbiosi calcio e città c'è sempre stata: noi abbiamo un'unica squadra e quindi tutti tifiamo Napoli. Oggi c'è una grande società che sta portando grandi risultati ormai da più di 19 anni".

"Lo Stadio Maradona è il nostro stadio e va valorizzato. Sono convinto che così come tanti stadi e strutture della Campania sono stati finanziati per subire ristrutturazioni anche importanti, così deve essere per lo stadio Maradona. Ci sono delle idee e le metteremo in campo", ha concluso Roberto Fico prima della chiosa: "Auguro a tutti di trascorrere un Natale sereno e di poter realizzare i propri sogni".