Frosinone, Cittadini: "Salvezza obiettivo primario, ma perché non sognare?"

"È stata molto difficile oggi. Sbloccarla nel primo tempo ci ha aiutato. Sapevamo che loro avevano grande gamba e ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo lavorato molto durante la settimana per essere al meglio. Siamo stati attenti nel primo tempo e nella seconda frazione è andata bene”. Il difensore del Frosinone Giorgio Cittadini ha parlato così ai canali ufficiali del club dopo il rotondo successo sulla Juve Stabia nell'ultimo turno.

Dopo tanti mesi difficili, cosa ti passa per la testa dopo questa vittoria?

“Ovviamente sì, sono stati mesi difficili, ma non sarà questa vittoria a farmi rilassare. Sono contento di essere tornato e di aver liberato la testa. Sono felice per la squadra e di aver dato il mio contributo a questa vittoria. Spero di continuare su questa strada”.

Cosa è cambiato dall’anno scorso?

“Quest’estate, quando mi ha chiamato il Frosinone, non ho avuto dubbi. So che c’è una grande società che vuole fare bene e volevo riscattare l’anno scorso. Mi sono messo in gioco e volevo rifarmi”.

L’obiettivo dichiarato è la salvezza, ma la classifica racconta altro: cosa ne pensi?

“L’obiettivo principale è sempre la salvezza, però guardando anche la stagione dell’anno scorso mi focalizzerei sul giocare partita dopo partita. Però, ovviamente, perché non sognare? Siamo una squadra forte, in campo sappiamo cosa fare e siamo coordinati. Possiamo toglierci tante soddisfazioni e, dopo la stagione scorsa, molti di noi hanno voglia di riscatto e di fare bene”.