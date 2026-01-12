Spezia alla caccia di un centrale: Ruggero e Curto i due obiettivi. Sullo sfondo resta Cittadini

Dopo aver rinforzato la porta con l’arrivo di Radunovic e le corsie esterne con Adamo e Sernicola e in attesa di chiudere con Pedro Mendes, e magari Nzola, per l’attacco, lo Spezia è alla ricerca di centrale difensivi che possano migliorare un reparto che continua a dare poche sicurezze con Hristov che non vive un grande momento di forma e Wisniewski sempre attratto dalla prospettiva di tornare in patria nonostante l’interesse dello Jagellonia si sia raffreddato negli ultimi giorni.

I nomi sul taccuino del direttore sportivo Stefano Melissano, come si legge sul Secolo XIX sono quelli di Marco Ruggero e Marco Curto. Il primo, classe 2000, è titolare alla Juve Stabia e potrebbe partire solo se arriverà un’offerta economica importante fosse anche in prestito con obbligo di riscatto. E proprio questa sarebbe l’offerta a cui stanno pensando gli Aquilotti. Il secondo, classe ‘99, sta trovando meno spazio a Empoli che lo considera fra i giocatori potenzialmente in uscita in questo mercato. Il suo arrivo potrebbe essere più semplice, ma molto dipenderà dalle mosse del club toscano.

Infine lo Spezia, tramite l’Atalanta, ha fatto un sondaggio per quel Giorgio Cittadini, classe 2002, già cercato in estate e attualmente in forza alla capolista Frosinone dove è sceso in campo in 13 occasioni seppur raramente da titolare.