A Cesena una striscia negativa che mancava da 30 anni. Ma Fusco crede in Mignani

Michele Mignani si giocherà la permanenza sulla panchina del Cesena nel derby contro il Modena. Questo è quanto è emerso nella giornata di ieri quando il tecnico ha varcato i cancelli del centro sportivo per dirigere l’allenamento. Nonostante il momento complicato a livello di risultati e prestazioni la linea della società romagnola non cambia anche grazie al direttore sportivo Filippo Fuscoche ha ancora piena fiducia nel tecnico genovese come riporta il Corriere Romagna. Al termine della sfida di martedì infatti si è intrattenuto a lungo con il direttore generale Corrado Di Taranto ribadendo la sua volontà di non toccare nulla in panchina, anche se poi non è arrivata nessuna comunicazione in merito, con la società che ha scelto il silenzio stampa, nonostante la situazione delicata.

Una scelta coraggiosa quella di continuare ancora con Mignani in panchina nonostante l’andamento della squadra che ha ottenuto solamente sette punti nel nuovo anno (in 10 partite) perdendo per di più fra le mura amiche contro squadre in lotta per non retrocedere come Empoli, Bari e Spezia. Un andamento che sta mettendo a rischio la partecipazione ai play off con il SudTirol che è appena un punto indietro in classifica e addirittura il Padova che si è portato a -4.

Dopo aver battuto alcuni record, in positivo, nella prima parte di stagione il Cesena sta riscrivendo la storia in negativo visto che non era mai capitato ai romagnoli di perdere tre gare casalinghe di fila in casa. Dopo 30 anni inoltre la formazione di Mignani ha eguagliato la peggior striscia negativa di sempre in Serie B che risaliva ai tempi in cui in panchina sedeva Tardelli: quella squadra era in testa alla ventunesima giornata e concluse la stagione 1995/96 con una salvezza ottenuta ad appena due turni dalla fine del torneo.