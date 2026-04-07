Napoli, De Laurentiis scatenato: salta con i tifosi sulle note di 'Chi non salta juventino è'

E' un Aurelio De Laurentiis scatenato quello che nella giornata di ieri si è recato a Los Angeles per la premiere statunitense di 'Ag4in', il docufilm realizzato dallo stesso regista campano che racconta il cammino della scorsa stagione del Napoli, conclusosi con la conquista del quarto scudetto della storia del club azzurro.

Tanti tifosi del Napoli residenti nella città californiana si sono perciò recati ad assistere all'evento e poter scattare un selfie o ricevere un autografo dal proprio presidente. A tal proposito, De Laurentiis è stato anche ripreso da diversi video mentre, in compagnia di un nutrito gruppetto di supporters del Napoli, saltava al grido del coro: "Chi non salta juventino è!". Un video goliardico che, manco a dirlo, ha già fatto il giro del web diventando virale.

Così come virale è diventata la riposta che lo stesso ADL ha dato a CalcioNapoli24.it riguardo la possibilità di Antonio Conte di diventare il prossimo CT della Nazionale italiana: "Se me lo chiedesse Antonio penso che direi di sì, ma poiché è un uomo intelligente fintanto che non esiste un interlocutore serio, e finora non ce ne sono stati, penso che lui desisterebbe nell'immaginarsi a capo di una cosa completamente disorganizzata".