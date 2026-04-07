TMW
Juventus, Perin e Vlahovic arrivati al J Medical: attesa per diagnosi e tempi di recupero
TUTTO mercato WEB
Giornata di esami strumentali in casa Juventus. Dopo i problemi accusati ieri pomeriggio da Mattia Perin e Dusan Vlahovic nella sfida poi vinta contro il Genoa i due calciatori sono arrivati in questi minuti al J Medical per capire qualcosa in più sui rispettivi fastidi muscolari.
Per quel che riguarda Vlahovic, il centravanti serbo si è fermato durante il riscaldamento, mentre Perin ha dovuto lasciare il campo all'intervallo con Di Gregorio entrato al suo posto. Nel post partita, Spalletti aveva espresso i propri pensieri in merito ai due infortuni: "C'è preoccupazione perché si sono fatti male tutti e due, hanno sentito un indurimento muscolare, bisogna fare gli esami per capire quanto tempo ci vorrà per rivederli in campo
Altre notizie Serie A
Primo piano
Un candidato in meno per l'Italia. Carlo Ancelotti rinnova col Brasile fino al 2030, tutti i dettagli
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, Giudice Sportivo: tre giornate per Maniero, due a Sall e Costa. Stop di un turno per 20 giocatori
Pronostici
Calcio femminile