TMW Juventus, Perin e Vlahovic arrivati al J Medical: attesa per diagnosi e tempi di recupero

Giornata di esami strumentali in casa Juventus. Dopo i problemi accusati ieri pomeriggio da Mattia Perin e Dusan Vlahovic nella sfida poi vinta contro il Genoa i due calciatori sono arrivati in questi minuti al J Medical per capire qualcosa in più sui rispettivi fastidi muscolari.

Per quel che riguarda Vlahovic, il centravanti serbo si è fermato durante il riscaldamento, mentre Perin ha dovuto lasciare il campo all'intervallo con Di Gregorio entrato al suo posto. Nel post partita, Spalletti aveva espresso i propri pensieri in merito ai due infortuni: "C'è preoccupazione perché si sono fatti male tutti e due, hanno sentito un indurimento muscolare, bisogna fare gli esami per capire quanto tempo ci vorrà per rivederli in campo