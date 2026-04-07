Corsa Champions, calendari a confronto: Bergamo già crocevia, Como senza scontri diretti
Si accende la corsa per accedere alla prossima Champions League tramite il campionato: con Inter e Napoli lanciate, sembra proprio che rimangano solamente due posti da doversi spartire per le altre squadre in corsa. Ed inquadrando oggi la lotta per 3^ e 4^ posizione in classifica, sono cinque le contendenti più accreditate.
Il Milan ha un buon vantaggio da dover gestire, i rossoneri viaggiano con 5 punti di margine sul Como quarto e sei sulla Juventus quinta. Al Diavolo rimangono due scontri diretti da dover affrontare, contro Juventus e Atalanta. Queste due squadre invece si sfideranno nel prossimo fine settimana di Serie A, e potrebbero emergere verdetti pesanti dal confronto di Bergamo. L'unica tra le squadre ad oggi in corsa per la Champions che non sfiderà rivali dirette è il Como, atteso comunque da due match impegnativi contro le contendenti al titolo Inter e Napoli. Al contrario, tre incroci diretti per l'Atalanta, che dopo la Juventus nel prossimo turno sfiderà poi in seguito anche Roma e Milan.
I calendari a confronto di Milan, Como, Juventus, Roma e Atalanta per le ultime giornate:
3. MILAN 63 punti
32ª giornata, Milan - Udinese
33ª giornata, Hellas Verona - Milan
34ª giornata, Milan - Juventus
35ª giornata, Sassuolo - Milan
36ª giornata, Milan - Atalanta
37ª giornata, Genoa - Milan
38ª giornata, Milan - Cagliari
4. COMO 58
32ª giornata, Como - Inter
33ª giornata, Sassuolo - Como
34ª giornata, Genoa - Como
35ª giornata, Como - Napoli
36ª giornata, Hellas Verona - Como
37ª giornata, Como - Parma
38ª giornata, Cremonese - Como
5. JUVENTUS 57
31ª giornata, Juventus - Genoa
32ª giornata, Atalanta - Juventus
33ª giornata, Juventus - Bologna
34ª giornata, Milan - Juventus
35ª giornata, Juventus - Hellas Verona
36ª giornata, Lecce - Juventus
37ª giornata, Juventus - Fiorentina
38ª giornata, Torino - Juventus
6. ROMA 54
31ª giornata, Inter - Roma
32ª giornata, Roma - Pisa
33ª giornata, Roma - Atalanta
34ª giornata, Bologna - Roma
35ª giornata, Roma - Fiorentina
36ª giornata, Parma - Roma
37ª giornata, Roma - Lazio
38ª giornata, Hellas Verona - Roma
7. ATALANTA 53
31ª giornata, Lecce - Atalanta
32ª giornata, Atalanta - Juventus
33ª giornata, Roma - Atalanta
34ª giornata, Cagliari - Atalanta
35ª giornata, Atalanta - Genoa
36ª giornata, Milan - Atalanta
37ª giornata, Atalanta - Bologna
38ª giornata, Fiorentina - Atalanta