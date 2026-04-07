TMW Corsa Champions, calendari a confronto: Bergamo già crocevia, Como senza scontri diretti

Si accende la corsa per accedere alla prossima Champions League tramite il campionato: con Inter e Napoli lanciate, sembra proprio che rimangano solamente due posti da doversi spartire per le altre squadre in corsa. Ed inquadrando oggi la lotta per 3^ e 4^ posizione in classifica, sono cinque le contendenti più accreditate.

Il Milan ha un buon vantaggio da dover gestire, i rossoneri viaggiano con 5 punti di margine sul Como quarto e sei sulla Juventus quinta. Al Diavolo rimangono due scontri diretti da dover affrontare, contro Juventus e Atalanta. Queste due squadre invece si sfideranno nel prossimo fine settimana di Serie A, e potrebbero emergere verdetti pesanti dal confronto di Bergamo. L'unica tra le squadre ad oggi in corsa per la Champions che non sfiderà rivali dirette è il Como, atteso comunque da due match impegnativi contro le contendenti al titolo Inter e Napoli. Al contrario, tre incroci diretti per l'Atalanta, che dopo la Juventus nel prossimo turno sfiderà poi in seguito anche Roma e Milan.

I calendari a confronto di Milan, Como, Juventus, Roma e Atalanta per le ultime giornate:

3. MILAN 63 punti

32ª giornata, Milan - Udinese

33ª giornata, Hellas Verona - Milan

34ª giornata, Milan - Juventus

35ª giornata, Sassuolo - Milan

36ª giornata, Milan - Atalanta

37ª giornata, Genoa - Milan

38ª giornata, Milan - Cagliari

4. COMO 58

32ª giornata, Como - Inter

33ª giornata, Sassuolo - Como

34ª giornata, Genoa - Como

35ª giornata, Como - Napoli

36ª giornata, Hellas Verona - Como

37ª giornata, Como - Parma

38ª giornata, Cremonese - Como

5. JUVENTUS 57

31ª giornata, Juventus - Genoa

32ª giornata, Atalanta - Juventus

33ª giornata, Juventus - Bologna

34ª giornata, Milan - Juventus

35ª giornata, Juventus - Hellas Verona

36ª giornata, Lecce - Juventus

37ª giornata, Juventus - Fiorentina

38ª giornata, Torino - Juventus

6. ROMA 54

31ª giornata, Inter - Roma

32ª giornata, Roma - Pisa

33ª giornata, Roma - Atalanta

34ª giornata, Bologna - Roma

35ª giornata, Roma - Fiorentina

36ª giornata, Parma - Roma

37ª giornata, Roma - Lazio

38ª giornata, Hellas Verona - Roma

7. ATALANTA 53

31ª giornata, Lecce - Atalanta

32ª giornata, Atalanta - Juventus

33ª giornata, Roma - Atalanta

34ª giornata, Cagliari - Atalanta

35ª giornata, Atalanta - Genoa

36ª giornata, Milan - Atalanta

37ª giornata, Atalanta - Bologna

38ª giornata, Fiorentina - Atalanta