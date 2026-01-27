Il domino degli attaccanti: Nzola al Sassuolo sblocca Skjellerup e Vlahovic

Un vero e proprio domino di attaccanti andrà in scena nei prossimi giorni avviato dalla decisione di M'Bala Nzola di accettare la soluzione Sassuolo per restare in Serie A dopo aver chiuso la partentesi al Pisa con tre gol in 16 presenze. L'arrivo dell'angolano in neroverde infatti porterà il club emiliano a liberare quel Laurs Skjellerup, classe 2002, che lo Spezia sta trattando da tempo per rinforzare il proprio reparto offensivo. Per il danese, che finora non ha brillato nella sua avventura in Italia anche a causa di un infortunio che lo tenne fermo per gran parte della passata stagione, sarà l'occasione di rilanciarsi in Liguria.

Il suo arrivo porterà all'addio di Vanja Vlahovic, appena due reti in 15 presenze coi liguri in questa stagione, che tornerà all'Atalanta proprietaria del cartellino per poi essere girato nuovamente in prestito. Il suo futuro sarà al Mantova dove ritroverà quel Francesco Modesto che lo ha già allenato nell'Under 23 nerazzurra.

Lo riporta Il Secolo XIX spigando che in casa Spezia non ci saranno altri movimenti in attacco con Edoardo Soleri, Giuseppe Di Serio e Gianluca Lapadula che sono destinati a restare fino al termine della stagione salvo offerte importanti che al momento non sono all'orizzonte.