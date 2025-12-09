Il Monza cerca il pieno di tifosi: al via l'abbonamento per il girone di ritorno

Il Monza ha annunciato la riapertura della campagna abbonamenti in vista del girone di ritorno di Serie B: una tessera valida per 10 partite che avrà un costo che andrà dai 320 euro per la Tribuna Gold Centrale ai 100 euro per la Curva Sud (con agevolazioni per gli Under18). Di seguito la nota del club brianzolo:

"La prima parte di campionato sta regalando emozioni forti all'U-Power Stadium, ma nel girone di ritorno servirà ancora di più il sostegno di tutti per accompagnare i ragazzi di Mister Bianco nella seconda decisiva parte di stagione. Un calendario intenso e appassionante, 10 sfide casalinghe decisive per scrivere insieme il destino, dalle grandi piazze del Sud come Palermo e Bari agli scontri chiave con Venezia, Modena e Frosinone.

Il futuro passa da qui. E insieme, lo sappiamo, siamo più forti.

Per questo motivo AC Monza comunica che a partire dalle ore 12.00 di martedì 9 dicembre riapre la campagna abbonamenti con la vendita dell’Abbonamento 2026, valido per assistere alle 10 gare casalinghe del girone di ritorno ad un prezzo vantaggioso rispetto all’acquisto dei biglietti di partita in partita. L’Abbonamento 2026 comprende tutte le partite casalinghe del girone di ritorno del Campionato Serie BKT 25/26.

ABBONAMENTO 10 GARE:

Monza – Frosinone 17/01/2026 ore 15:00

Monza – Pescara 24/01/2026 ore 15:00

Monza – Avellino 07/02/2026 TBC

Monza – Juve Stabia 14/02/2026 TBC

Monza – Virtus Entella 28/02/2026 TBC

Monza – Palermo 14/03/2026 TBC

Monza – Venezia 21/03/2026 TBC

Monza – Bari 11/04/2026 TBC

Monza – Modena 25/04/2026 TBC

Monza – Empoli 09/05/2026 TBC"