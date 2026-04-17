Inter, De Vrij: "Futuro? Non ho ancora deciso cosa farò, ci sarà tempo per parlarne"

Stefan De Vrij, difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il successo per 3-0 sul Cagliari: "Borrelli? Sono state delle belle botte, però fa parte del gioco e bisogna farlo. É stata una vittoria molto importante, abbiamo il nostro obiettivo e un bel vantaggio. Vogliamo vincere ogni partita per avvicinarci".

La delusione dello scorso anno è stata benzina per questo?

"Sì, l'anno scorso abbiamo fatto un'ottima stagione ma non abbiamo vinto niente come eravamo abituati a fare negli anni precedenti. Ci siamo rimasti male, perché alla fine vincere trofei è quello che conta. Ci siamo resi conti che dovevamo fare di più, quest'anno si vede che la squadra è unita e fa di tutto per raggiungere l'obiettivo".

Cosa vi dice Chivu per cambiare le partite?

"Il mister e lo staff sono bravi a capire dove si può e si deve migliorare, oggi dovevamo alzare un po' i ritmi e cambiare alcune posizioni. Siamo stati più bravi e veloci a trovare gli spazi per fargli male, poi l'abbiamo sbloccata e quando si aprono gli spazi diventa tutto più facile".

Cosa farai il prossimo anno?

"Prima di tutto cerco di finire al meglio questa stagione, sono in scadenza ma non è stato deciso ancora niente. Ci sarà tempo per decidere".