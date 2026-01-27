Padova, nuova idea per l'attacco: si valuta l'ingaggio di Caprari del Monza

Dopo il Papu Gomez in estate, il Padova è alla caccia di un altro colpo a effetto per rinforzare il proprio attacco. Secondo quanto riferito da Sky Sport nelle ultime ore i biancoscudati starebbero valutando l'innesto di Gianluca Caprari attualmente al Monza dove però ha trovato poco spazio in questa stagione con appena nove presenze fra Serie B e Coppa Italia.

I veneti infatti hanno intenzione di inserire in rosa un giocatore d'esperienza come il classe '93 che è capace di ricoprire più ruoli dalla trequarti in avanti. Caprari in Serie B vanta 92 presenze condite da 20 reti e ha conquistato due promozioni in Serie A con la maglia del Pescara (2011/12 e 2015/16) e dunque porterebbe qualità e conoscenza della categoria alla formazione di Matteo Andreoletti.

La concorrenza per Caprari però non manca visto che il calciatore è da tempo nel mirino di Bari e Sampdoria in Serie B oltre che essere diventato un possibile obiettivo dell'Hellas Verona in Serie A per sostituire quel Giovane ceduto al Napoli.