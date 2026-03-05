Juventus, Boga e un riscatto meritato in sei match: manca solo la comunicazione al Nizza
Con sei presenze, un gol e un assist Jeremie Boga si è già preso la Juventus.
In poche settimane l'ex Sassuolo ha convinto sia la dirigenza bianconera che Luciano Spalletti, delle proprie qualità. Offrendo, contro la Roma, una prestazione determinante per la corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League.
Stando a quanto riportato da Tuttosport, la Juventus avrebbe già deciso di esercitare il diritto di riscatto per circa 5 milioni di euro, anche se non c'è ancora comunicazione ufficiale al Nizza, società titolare del cartellino.
Sul fronte contrattuale l'ingaggio per l'esterno francese dovrebbe aggirarsi attorno al milione e mezzo di euro, che con i bonus potrebbe toccare quota due. L'entità complessiva, infatti, dipenderà dallo spazio che Boga riuscirà a ritagliarsi, soprattutto nelle partite senza Yildiz.
