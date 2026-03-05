Pavlovic: "Milan club più grande in cui ho militato finora. Allegri ha portato tante piccole cose"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il difensore del Milan Strahinja Pavlovic ha parlato della sua militanza nel club rossonero sottolineando la sua felicità per la sua avventura in Italia: "Il Milan è il club più grande in cui ho militato finora e la Serie A è più forte rispetto ad Austria, Francia e Serbia - ha dichiarato -. Qui è tutto diverso: non esistono partite facili e in questi due anni scarsi ho imparato più che nei sei precedenti della mia carriera. Per un difensore è la lega perfetta per crescere".

Il centrale rossonero ha sottolineato come il tecnico Massimiliano Allegri abbia portato "tantissime piccole cose - ha proseguito il calciatore -. Ho iniziato a prestare attenzione a dettagli che prima non consideravo e che fanno la differenza".

E sulla stagione della formazione rossonera in corso, Pavlovic è sicuro: "È una domanda difficile... - ha concluso il difensore -. Rispetto all’anno scorso siamo contenti: l’obiettivo a inizio stagione era entrare tra le prime quattro e siamo in corsa per raggiungerlo. Però guardando il nostro rendimento, penso che avremmo potuto avere più punti, quindi un po’ di rammarico c’è. Mancano ancora undici partite e faremo tutto il possibile per ottenere il massimo".