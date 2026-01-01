Kane a 33 anni 'rischia' di esser secondo solo a CR7. Ora il Bayern ha due strade...

Harry Kane con la maglia del Bayern Monaco sta vivendo una stagione incredibile. Agli albori di marzo il centravanti inglese sembra avviarsi incontrastato verso la conquista della Scarpa d'Oro: è già a quota 45 reti in stagione calcolando solo quanto fatto col club campione di Germania, in Bundesliga ha una media di un gol ogni ora e ha già raggiunto quota trenta nella classifica marcatori. A questo punto, a dodici giornate dal termine, nulla gli impedisce di puntare al record assoluto di Robert Lewandowski che chiuse il campionato 2020/21 con 41 realizzazioni. "Sarà difficile battere Lewandowski anche perché se uno guarda attentamente lui ha saltato anche alcune partite, però ha segnato molte triplette in quella stagione. Al momento credo che ci sia il 50% di possibilità di fare meglio, sono in una buona posizione anche se non sono concentrato sui record in sé". ha dichiarato nelle scorse ore il giocatore alla 'Bild'.

Kane dopo essersi scrollato di dosso la nomea di grandissimo centravanti che non è in grado di vincere trofei si avvia a conquistare la seconda Bundesliga di fila. Non solo, punta a trascinare il club campione di Germania anche in quella Champions che vede il Bayern tra le grandi favorite e che ripartirà agli ottavi di finale contro l'Atalanta di Raffaele Palladino reduce dall'impresa contro il BVB. Testa al campo, insomma. Ma poi a primavera inoltrata ci sarà da parlare del suo futuro. E nell'estate in cui compirà 33 anni, tutto è ancora possibile.

Kane nel 2023 ha lasciato il Tottenham per 100 milioni di euro più venti di bonus e oggi nel suo contratto col Bayern c'è una clausola da 65 milioni di euro che potrebbe essere attivata in estate. Che guardano con interesse tutti i più facoltosi club al mondo visto il suo rendimento. Dovesse trasferirsi a quel prezzo, il centravanti inglese riscriverebbe la storia del calciomercato diventando il secondo 33enne più pagato di sempre dopo Cristiano Ronaldo che proprio a quell'età si trasferì alla Juventus per 100 milioni di euro più laute commissioni.

E il Bayern Monaco? Il club bavarese ha più volte assicurato che vuole rinnovargli il contratto, che è in contatto col suo entourage. Però dato che la trattativa non è semplice né scontata sta valutando anche la possibilità che già dalla prossima estate possa esserci un dopo Kane. Il nome? E' emerso nelle ultime ore, trattasi di Victor Osimhen. Un bomber di un lustro più giovane di Kane che dopo aver condotto il Napoli alla conquista del terzo Scudetto è andato in Turchia per trascinare a suon di gol il Galatasaray verso vette inesplorate anche in Europa.