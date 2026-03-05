Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bari, Longo rilancia i biancorossi: 7 punti in tre gare e lotta salvezza apertissima

© foto di Nicola Ianuale / TuttoSalernitana.com
Daniel Uccellieri
Oggi alle 09:21Serie B
Daniel Uccellieri

Il Bari ha cambiato passo e adesso intravede una luce nella corsa salvezza. La squadra di Moreno Longo arriva da un mini filotto di risultati utili che ha riacceso le speranze, con 7 punti conquistati nelle ultime tre partite: prima il pareggio contro il Padova, poi le due vittorie negli scontri diretti contro Sampdoria ed Empoli.

Il segnale più importante è arrivato soprattutto dalle ultime due gare. Prima il colpo esterno sul campo dei blucerchiati, una vittoria pesantissima contro una diretta concorrente, e poi il successo casalingo di ieri sera contro l’Empoli. Due risultati che hanno permesso ai pugliesi di rimettersi pienamente in corsa in una classifica cortissima.

Nonostante la recente risalita, però, il Bari resta ancora in zona retrocessione. Al momento i biancorossi disputerebbero il playout contro la Virtus Entella: le due squadre sono infatti appaiate a quota 28 punti. La situazione, però, è tutt’altro che definita, perché basta poco per cambiare completamente scenario.

Davanti alla coppia Entella-Bari c’è la Reggiana, prima squadra attualmente salva, con 29 punti. Subito sopra troviamo Avellino e Sampdoria a quota 30, poi Empoli a 31 e Carrarese a 32. Più tranquillo, almeno per il momento, il Padova che guida questo gruppetto con 34 punti.

In pochi punti sono racchiuse tante squadre e ogni giornata può cambiare gli equilibri. Per questo la sfida di domenica contro il Pescara rappresenta un altro passaggio cruciale per il Bari, chiamato a dare continuità al momento positivo e a proseguire nella rincorsa verso la salvezza.

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto I tifosi si "sostituiscono" agli arbitri contro le simulazioni. Fischi pesanti per Bastoni, la FIGC rifletta. Roma-Malen: il futuro è certo. 25 milioni e il confronto impietoso con Openda e Lucca
