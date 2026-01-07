Venezia, Adorante: "Una marcia in più per la Serie A. Mi piacerebbe vincere la marcatori"

Si avvicina il ritorno in campo per il Venezia di Andrea Adorante, atteso, come tutte le altre formazioni di Serie B, dalla ripresa del torneo nel prossimo weekend. Per i lagunari l'obiettivo è chiaro: lottare fino all'ultimo per il ritorno in Serie A.

"Qui c'è tutto: società, strutture, tecnici giocatori. Dipende solo da noi, da come lavoriamo senza guardare agli altri. All'inizio ci abbiamo messo un po' ad amalgamarci e a capire Stroppa, adesso abbiamo una marcia in più perché pensiamo solo a noi stessi: non guardiamo più a cosa fanno gli altri".

Sul tema degli obiettivo di gol, poi, spiega: "L'obiettivo é di squadra... Però vincere la classifica marcatori mi piacerebbe tanto e ci proverò fino infondo, anche se quelli (si riferisce a Pohjanpalo, Gliozzi e Coda, ndr) sono tosti e più esperti di me".