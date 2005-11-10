Sampdoria, Henderson: "D'Angelo ha portato questa mentalità. Fatto il primo passo"
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Andrea Piras
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Oggi alle 09:27Serie B
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01.11.2026 09:27Serie B
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Successo importante per la Sampdoria. La squadra di Luca D'Angelo scaccia i fantasmi e supera 2-0 l'Entella al "Ferraris". Al termine del match, il centrocampista Liam Henderson ha parlato ai canali ufficiali del club: "È stata una partita tosta ma abbiamo portato a casa tre punti ed è quel che conta. Sono contento soprattutto per Mezzotero che ha segnato il primo gol tra i professionisti.
Il mister? Ha portato questa mentalità in pochi giorni e per noi è stato fondamentale oggi, così come lo era stato già nelle prime due partite con Sudtirol e Ascoli. Secondo me abbiamo fatto il primo passo, ora dobbiamo continuare così e andare a giocare con la Carrarese, con la stessa mentalità".
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