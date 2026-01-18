Izzo rompe con il Monza. L'Avellino pronto ad approfittarne per rinforzare la propria difesa

Dopo la rottura con il Monza, a causa di motivi legati al rinnovo contrattuale come ammesso anche dal tecnico Paolo Bianco in conferenza stampa (“ “Queste situazioni le abbiamo vissute nella prima parte della stagione con altri giocatori. Armando ha chiesto di non giocare per una questione contrattuale, sta bene ma ha detto di no”), per il centrale Armando Izzo potrebbe esserci un ritorno all’Avellino.

Come riferisce Sportmediaset il club irpino sarebbe pronto a inserirsi nella frattura fra giocatore e club per mettere a segno un importante colpo per la retroguardia con un centrale di grande esperienza come il classe ‘92 che vanta ‘appena’ 44 gare in Serie B, ma ben 285 in massima Serie. Izzo inoltre tornerebbe in una piazza che conosce bene avendoci giocato dal 2011/12 al 2013/14 conquistando una promozione in Serie B e collezionando 66 presenze con due reti all’attivo. Al momento si parla solo di un’idea che nei prossimi giorni potrebbe però concretizzarsi in una vera e propria trattativa.

“Oggi ha vinto il gruppo; c’è gente che ha meno nome, ma lavora il triplo degli altri e aspetta il loro turno in silenzio. - sono state invece le parole del tecnico brianzolo Bianco nel post gara contro il Frosinone - Sono stato contento della loro prestazione e di avergli dato una chance. Izzo era stato convocato non avendo problemi fisici, ma siccome ha chiesto di non giocare l’ho mandato in tribuna”.