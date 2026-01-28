Avellino, Izzo non ci sarà contro il Cesena: lesione al soleo per il difensore

Il tecnico dell'Avellino Raffaele Biancolino dovrà fare a meno del difensore Armando Izzo, arrivato in questo mercato dal Monza, a causa di un infortunio subito nel riscaldamento prima della sfida contro lo Spezia che gli fece saltare il nuovo esordio in biancoverde. L'esperto calciatore infatti ha riportato una lesione del soleo che lo costringerà a restare fermo per qualche tempo. Questa la nota della società irpina:

"L’U.S. Avellino 1912 rende noto che il calciatore Armando Izzo in occasione della gara Spezia – Avellino, e nello specifico al termine del riscaldamento pre partita, ha accusato un fastidio al polpaccio destro in seguito al quale non è stato possibile impiegarlo nell’arco dei novanta minuti.

Nei giorni scorsi tale problematica è stata approfondita sottoponendo il giocatore ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo.

Izzo ha già iniziato il programma di terapie strumentali per tornare a disposizione prima possibile".